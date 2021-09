Oro.Inc, concepteur de la plateforme OroCommerce et OroMarketplace, complète son écosystème de partenaires en annonçant une nouvelle alliance avec Emakina, première agence de digital business indépendante en Europe.

La formalisation de cet accord stratégique est avant tout la résultante des relations de long terme qu’ont entretenu les deux sociétés et des investissements massifs réalisés par Emakina pour former ses collaborateurs aux technologies d’Oro.Inc. Pour faire vivre durablement cette dynamique, les équipes techniques et commerciales d’Oro.Inc continueront d’échanger avec celles d’Emakina et mettront à leur disposition de nombreuses ressources : marketing, formations, informations sur les roadmaps produits, accompagnement sur les projets clients, etc

En partenariat avec Oro, Emakina entend aider ses clients à offrir des expériences utilisateur plus inspirantes permettant de stimuler leurs ventes. A travers sa solution OroCommerce, l’éditeur Oro accompagne des ETI et des grands comptes à l’échelle mondiale dans le développement de leurs ventes e-commerce B2B. Pour ce faire, Oro s’appuie sur des technologies de pointe qui intègrent toutes les fonctionnalités indispensables pour concevoir des plateformes e-commerce pensées pour le B2B et pouvant gérer des volumes d’activité importants.

Ces caractéristiques sont autant de garanties pour Emakina qui sera ainsi en mesure de répondre efficacement aux attentes spécifiques de ses clients en leur concevant des sites e-commerce ergonomiques et performants. A ce jour, près de 100 clients utilisent la solution OroCommerce. Parmi ces derniers se distinguent notamment des sociétés telles que V and B, CDiscount Pro et autres.

Laurent DESPREZ, Vice President et General Manager Europe pour Oro Inc : « L’e-commerce B2B se positionne comme un véritable relai de croissance pour les entreprises. En partenariat avec Emakina nous souhaitons offrir à nos clients une réponse de qualité qui associe technologie et intégration de leurs enjeux métiers. Cette complémentarité entre nos équipes est l’assurance pour nos clients de pouvoir rapidement développer leurs ventes sur le web. »

Nicolas BORGIS, Managing Director pour Emakina en France : « En tant que spécialiste du design d’expérience, nous savons depuis longtemps que tous les utilisateurs méritent le meilleur. Les pratiques B2B sont très en retard sur ce qui est aujourd’hui la norme pour satisfaire les consommateurs en B2C. Notre partenariat avec Oro, la complémentarité des compétences et la qualité de la relation entre nos équipes respectives est un accélérateur au service du business de nos clients. En concevant et déployant des expériences de commerce robustes et adaptées à leurs métiers, nous leur permettons de tirer pleinement partie du digital plutôt que de le subir. »