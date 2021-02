ORO, éditeur d’une plateforme de e-commerce conçue pour les entreprises B2B, lance la version 4.2 de sa fameuse solution Orocommerce Cette version intègre de nombreuses nouvelles fonctionnalités notamment en termes de navigation ou encore d’interfaces pour faciliter les achats et les commandes tout en améliorant les performances de la plateforme. L’objectif final est de permettre aux entreprises d’offrir une meilleure expérience d’e-commerce B2B à leurs utilisateurs.

Laurent DESPREZ, Vice-Président General Manager Oro Europe « Nous sommes fiers de lancer cette nouvelle version d’Orocommerce qui va permettre aux vendeurs comme aux acheteurs de s’appuyer sur une plateforme intuitive et de haute performance pour proposer une expérience d’achat en ligne adaptée aux besoins et attentes des professionnels. Nouveaux menus et filtres, évolution de la prévisualisation des contenus, navigation simplifiée, gestion des commandes volumineuses, amélioration des performances et ouverture à de nouvelles API sont les grands apports de cette version 4.2 de LTS. »

La nouvelle version de la solution Orocommerce sera présentée le 2 mars. Pour s’y inscrire, rendez-vous ici.