Oro, pionnier du e-commerce B2B avec OroCommerce, la première plateforme de e-commerce B2B open source, a annoncé aujourd’hui la clôture d’un tour de financement stratégique de 13 millions de dollars mené par la société d’investissement Zubr Capital et la société d’investissement historique Highland Europe.

Cette annonce intervient au moment où Oro célèbre sa dixième année en tant qu’éditeur d’applications de commerce digital de pointe, et affirme son engagement à faire évoluer ses offres et à se développer sur de nouveaux marchés.

« Au cours de la dernière décennie, Oro a aidé des centaines d’entreprises B2B à vendre sur de nouveaux marchés mondiaux et à développer des stratégies de e-commerce efficaces et centrées sur le client », a déclaré Yoav Kutner, CEO de Oro Inc. « Grâce à cette nouvelle injection de capital, nous serons en mesure de débloquer des opportunités encore plus grandes, d’investir dans notre produit et notre incroyable communauté, et de continuer à secouer l’industrie du e-commerce pour de nombreuses années à venir. »

Le tour de financement stratégique intervient plus de six ans après le précédent tour de financement d’Oro, soulignant les opérations efficaces en termes de capital et la croissance constante des revenus de la société. La société a connu une forte augmentation du volume des ventes sur l’ensemble de ses plateformes depuis 2021, atteignant plus de 2,3 milliards de dollars de ventes totales et prenant en charge plus de 3 millions de transactions en 2022, ce qui témoigne de la demande croissante pour sa plateforme flexible, robuste et hautement personnalisable.

L’entreprise a également affirmé son engagement en faveur de l’innovation avec le lancement de OroMarketplace, une puissante marketplace dotée d’un CRM intégré, d’API robustes et d’outils d’aide à la vente complets.

Au cours des derniers mois, Oro a reçu de nombreux honneurs de la part de l’industrie, notamment en étant reconnue comme un leader du e-commerce B2B dans les rapports de Gartner 2022 sur les capacités critiques des plateformes de commerce digital.

Oro a également organisé en Octobre 2022 la conférence OroVibe Europe à Paris, confirmant ainsi la position de l’entreprise en tant que pionnier du commerce digital mondial. Le tout premier événement OroVibe nord-américain aura lieu l’année prochaine, marquant l’expansion rapide de l’entreprise aux États-Unis et dans la région au sens large.

« Chez Zubr, nous sommes fiers d’investir dans des entreprises technologiques bien gérées et à fort potentiel, et Oro se situe dans le cœur de cible des entreprises que nous recherchons », a déclaré TK, chez Zubr Capital. « Plus que toute autre entreprise, les fondateurs de Oro ont vu le potentiel de marché des solutions de e-commerce B2B, Oro connaît une croissance rapide et s’appuie sur une innovation constante. Nous sommes ravis de contribuer à écrire le prochain chapitre de l’histoire d’Oro. »

Ce nouveau financement permettra également à Oro de continuer à soutenir ses employés ukrainiens, dont beaucoup ont été évacués vers les pays voisins de l’UE. Oro s’engage à assurer la sécurité et la stabilité de ses employés et de leurs familles, et a créé un fonds caritatif pour livrer des colis d’aide et des abris aux personnes touchées par l’invasion de l’Ukraine.

« La passion et le talent de nos employés sont ce qui fait la grandeur de Oro, et nous nous engageons à soutenir toute notre équipe pendant cette période difficile », a déclaré Yoav Kutner. « Nous continuons à soutenir nos employés ukrainiens, qui resteront au cœur de notre planification alors que nous développons de nouvelles fonctionnalités et que nous poursuivons de nouvelles opportunités de croissance. »