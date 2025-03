L’éditeur OroCommerce annonce une forte traction en 2024 et s’est positionné en tant que partenaire stratégique de nombreuses entreprises qui ont généré plusieurs milliards de transactions sur sa plateforme.

Ces solides performances s’expliquent par la qualité de sa solution qui est en mesure de gérer depuis un point unique tous types. OroCommerce est également l’une des seules plateformes du marché à répondre aux exigences des acteurs du secteur du B2B qui souhaitent gérer des workflows complexes pour piloter leurs achats en ligne en France comme à l’international. Fortes de ces éléments, les entreprises utilisatrices d’OroCommerce sont en mesure de déployer à grande échelle des stratégies e-commerce B2B performantes et de rapidement développer leurs ventes.

Des milliards de transactions en 2024 :

– 3 524 027 commandes ont été traitées sur OroCommerce en 2024, soit une augmentation de 21,8 % par rapport à 2023.

– 3,1 milliards de dollars de transactions.

2024 a également été marquée par la signature de nombreux nouveaux clients dans des secteurs comme l’industrie, le BTP ou encore l’agroalimentaire.

Parmi les cas d’usage marquants des clients d’OroCommerce, citons :

-Un leader du secteur des fournitures électriques industrielles qui a élargi son catalogue de 500 000 références,

-Un leader nord-américain des matériaux de construction qui prévoit de réaliser 40 millions de dollars de ventes en 2025 grâce à OroCommerce, soutenu par l’adoption de l’IA.

-Un fournisseur international d’équipements marins qui a réalisé plus de 30 % de son chiffre d’affaires en ligne avec OroCommerce.

Enfin, en 2024, OroCommerce a de nouveau occupé une place de choix auprès des grands cabinets d’analystes en intégrant le Gartner Magic Quadrant™ en tant que Visionnaire pour la troisième année consécutive et en étant positionné au sein de l’étude Gartner Critical Capabilities. À noter également une mention en qualité de leader du e-commerce B2B pour la croissance des entreprises de taille intermédiaire (ETI) dans l’IDC MarketScape. Enfin, OroCommerce a été classé « supérieur pour la capacité d’exécution, le coût total de fonctionnement et la gestion des ventes et des canaux de distribution » dans le MidMarket Édition 2024 de The Paradigm B2B Combine.