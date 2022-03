L’éditeur Pentera, spécialiste de la cybervalidation automatique, vient compléter l’arsenal d’outils de cybersécurité des entreprises avec ses solutions de tests d’intrusion ou tests de pénétration. « Nous aidons les organisations à valider leurs tests de manière continue comme un attaquant le ferait sur une infrastructure », explique Nadav Elkiess, Regional Sales Manager France chez Pentera.

L’entreprise vient de lever la coquette somme de 150 millions d’euros. « Aujourd’hui, les organisations doivent investir dans l’automatisation afin de valider leur investissement dans la cybersécurité… avant de faire quoi que ce soit d’autre, poursuit le responsable. Les entreprises ont doivent relever le même défi : une surface d’attaque croissante, un manque de ressources, pas assez de spécialistes de la sécurité informatique, et elles ne peuvent pas échouer ».

Pentera travaille avec plus de 450 clients dans le monde, issus notamment des milieux bancaires et hospitaliers.

Pour visionner l’interview :

   Pentera 

Pentera automatise les tests d’intrusion…

Pentera est une des nouvelles licornes de la cybersécurité. En janvier 2022, elle a levé 150 millions de dollars en Série C qui a porté sa valorisation à 1 milliard de dollars. Et ceci en seulement 3 ans d’existence. Preuve que le marché de la validation automatique de la sécurité est un marché d’avenir. L’éditeur compte aujourd’hui plus de 400 entreprises clientes et veut doubler ses effectifs en 2022 pour atteindre les 300 collaborateurs. Les entreprises ne peuvent plus désormais se contenter d’hypothèses et de simulations. Alors que les cyberattaques sont toujours plus nombreuses, plus sophistiquées et plus agressives, elles recherchent une validation dans le monde réel de la résilience de leur sécurité contre les cyberattaques les plus perfectionnées. Avec sa plateforme automatisée de tests de pénétration en continu, Pentera offre aux équipes de cybersécurité davantage de visibilité sur les risques encourus, sur les variations du niveau de sécurité dans le temps, et sur l’efficacité des processus de cybersécurité mis en place.