L’IA est une technologie puissante qui requiert des ressources importantes pas uniquement en CPU, GPU et mémoire mais aussi en bande passante et donc en infrastructure réseau. Un sujet dont il faut se préoccuper dès aujourd’hui avant même que les besoins et usages IA ne se multiplient dans l’entreprise…

La révolution technologique liée à l’intelligence artificielle est en cours et les industries du monde entier prévoient de l’adopter à court terme. Les investissements dans ce domaine ont déjà été lancés à grande échelle. Selon une étude récente de Workday, 61 % des organisations ont commencé leur parcours d’adoption de l’IA et 50 % prévoient d’augmenter leur budget pour cela dans les cinq prochaines années. Parallèlement, les principaux acteurs du marché IT ont annoncé des plans d’investissement massifs pour répondre aux besoins des entreprises.

Ces besoins seront importants. L’intelligence artificielle demande beaucoup de ressources. Cette technologie requiert d’importantes quantités de puissance de calcul pour fonctionner efficacement, ainsi qu’une infrastructure réseau adaptée. Une architecture réseau privé de qualité avec des engagements de performance est en effet nécessaire pour collecter, traiter et accéder aux données de manière optimale. Quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour réussir le passage à l’IA, notamment en matière de réseau ?

Évaluer la robustesse de son réseau

Il est nécessaire de faire une analyse de son environnement réseau pour déterminer s’il a les capacités nécessaires pour garantir le bon fonctionnement d’une IA. Quatre facteurs doivent être pris en compte.

La collecte des données. Une IA a besoin de beaucoup de données pour fonctionner efficacement. Ces données doivent être collectées. Le réseau est-il bien dimensionné ? A-t-il les capacités de calcul central et périphérique, Edge, nécessaires ? Existe-t-il des outils d’audit de qualité réseau fonctionnant en temps réel ?

La sécurité du réseau. De nombreuses entreprises opèrent dans des environnements multicloud hybrides. Les réseaux sous-jacents sont-ils sécurisés ? L’intégrité des données peut être compromise en l’absence de connexions privées pour relier les sources de données aux modèles d’IA.

La scalabilité du réseau. L’architecture réseau doit reposer sur une plateforme évolutive à la demande et facilement configurable pour répondre aux besoins croissants générés par l’IA. Cette flexibilité est essentielle pour soutenir non seulement la croissance prévisible des besoins futurs de l’entreprise, mais aussi pour couvrir toutes nouvelles sources de données potentielles : ouvertures de sites, modification des sources de collecte de données, etc.

Le facteur humain. L’intégration de modèles d’IA dans les opérations de l’entreprise nécessite de former les équipes informatiques aux enjeux liés au déploiement d’une IA, pour s’assurer qu’elles exploitent pleinement le potentiel des ressources à leur disposition.

Préparer l’avenir de son réseau

La gestion des coûts et l’agilité sont des enjeux majeurs lors de la conception d’une infrastructure réseau adaptée aux nouvelles exigences de l’intelligence artificielle. L’objectif des responsables IT est de mettre en place dès à présent les conditions nécessaires pour réussir cette transformation, sachant qu’elle va se prolonger dans le temps et évoluer avec les futures innovations du marché.

Dans ce contexte, la gestion des coûts est primordiale. Comme nous l’avons vu avec le cloud, où l’inflation des tarifs du SaaS a atteint 8,7 % en 2023 (selon une étude Vertice), il est essentiel de contrôler les coûts des ressources nécessaires au fonctionnement des modèles d’IA. En ce qui concerne les ressources réseau, cette question est une priorité. La dépendance contractuelle ou technologique d’une entreprise à un partenaire cloud ou réseau peut être très forte.

Il est donc nécessaire de disposer d’un modèle économique et opérationnel offrant un maximum de flexibilité. Il serait dommage de devoir freiner le développement d’une stratégie d’IA pour des raisons liées à de mauvais engagements contractuels ou à des prévisions budgétaires inadéquates.

L’agilité de votre futur réseau est également cruciale. Il devra offrir une connectivité de haut niveau. Il est fort probable qu’il sera nécessaire d’accéder à différentes sources de données réparties dans des sites ou des data centers régionaux ou internationaux. Votre infrastructure devra donc offrir une connectivité réseau rapide et efficace à l’échelle mondiale. Elle devra également être interconnectée avec les principaux fournisseurs de cloud et les interlocuteurs tiers 2 régionaux.

Cependant, comme nous l’avons vu, il est préférable d’avoir accès à des connexions privées pour des raisons de sécurité en privilégiant les solutions offrant des durées d’engagement flexibles avec des acteurs maitrisant les routes directes d’interconnexion avec les fournisseurs de cloud.

Par Lionel Rayon, Vice-Président, Partenariats Technologiques, Console Connect France

