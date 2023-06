Phénix Partner, filiale du groupe France Numérique, fournisseur de gammes de produits complètes dans le domaine de la télécommunication (mobile, fixe, téléphonie d’entreprise,…), poursuit sa forte croissance et annonce un chiffre d’affaires multiplié par deux pour son deuxième exercice. Cette performance a été portée par un fort développement de l’activité mobile qui a représenté 70 % des ventes effectuées.

Phenix Partner challenge le monde de l’indirect des télécoms grâce à ses MVNO Orange, SFR et Bouygues Telecom. La société propose à ses partenaires une solution unique de communications mobiles pour leurs clients : Collecte data privée, convergence fixe/mobile, réseau 5G, eSIM, etc,… Phenix Partner est également positionné sur l’univers du fixe à travers solutions de téléphonie d’entreprise (Certifications Trunk telles qu’Alcatel, Wazo,…), ses solutions Centrex en partenariat avec Webex, Enreach et Teams prochainement et des services IT en cloud via ses offres de Digital services ou de signatures électroniques d’ici la fin 2023.

Ce positionnement de qualité a permis à la société de renforcer ses parts de marché chez ses partenaires historiques et de recruter de nouveaux entrants. L’ensemble de la croissance réalisée a été effectuée de manière organique.

Phenix Partner peut s’appuyer sur une offre éprouvée qui lui permettra d’accélérer sur son prochain exercice en se positionnant comme un allié stratégique auprès de ses partenaires. Pour soutenir sa croissance, un plan de recrutement sera annoncé ces prochains mois pour compléter les équipes commerciales, marketing et exploitation.

Frédéric BROCHIN, Directeur général de Phenix Partner « En seulement deux années, nous avons pu démontrer que notre positionnement et notre offre répondent parfaitement aux attentes de nos clients et que nous avons la capacité à occuper une place de choix sur notre marché. En 2023 nous devrions à nouveau poursuivre notre forte traction et doubler notre chiffre d’affaires. »