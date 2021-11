PIXID, solution de gestion digitale de la flexibilité du travail, et Bullhorn, logiciel pour l’industrie du recrutement, s’associent avec l’ambition de renforcer la position des deux entreprises sur le marché du recrutement.

La recherche de candidats est un enjeu crucial pour les agences de travail temporaire qui, dans un contexte économique incertain, doivent se montrer très réactives face aux demandes d’entreprises cherchant à s’adapter à notre nouveau monde d’incertitudes. Bullhorn fluidifie et accélère la recherche de candidats qui sont ensuite présentés par les agences à leur client via la solution de Pixid.

Ce partenariat est finalement très logique. Les deux solutions sont fondamentalement complémentaires. Et les stratégies des deux entreprises ont tout à gagner d’un tel partenariat. D’un côté, cette collaboration va permettre à Bullhorn d’accélérer son implantation dans l’hexagone en s’appuyant sur la position forte de Pixid sur le marché français (sa solution équipe 11 000 agences d’emploi et gère 34% de l’intérim français). D’un autre côté, Pixid confirme ses ambitions de développement à l’international en s’appuyant sur les équipes de Bullhorn et son réseau de clients au Royaume-Uni et dans plusieurs autres pays européens.

« Cette collaboration avec Bullhorn est pour nous une réelle opportunité de faire profiter les acteurs de l’intérim français d’une des meilleures solutions de recrutement sur le marché. En Europe, nous sommes le premier fournisseur de solutions VMS pour les PME. Nous sommes un acteur incontournable et, particulièrement au Royaume-Uni, cela intéresse Bullhorn de proposer notre solution VMS qui permet aux agences d’intérim de se connecter avec leurs clients » explique Etienne Colella, président de Pixid.