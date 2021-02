Le spécialiste des solutions de recrutement et de gestion l’intérim Pixid cherchait une solution aux problématiques de plus en plus complexes de planification des ressources dans un monde de l’emploi désormais régi par la flexibilité : flexibilité des effectifs, flexibilité des lieux, flexibilité des temps de travail. Le marché français est en demande, notamment dans l’industrie et dans le secteur médical, à l’heure du Covid, des confinements et de la transformation numérique des Workplaces.

Cette gestion avancée des plannings des équipes est une spécialité de l’éditeur belge Beeple qui a développé une solution de gestion du personnel en ligne en mode SaaS. Aussi, plutôt que de réinventer la roue, Pixid a choisi de s’associer à Beeple pour ajouter à sa suite fonctionnelle dédiée au travail temporaire et à l’intérim, une dimension gestion des plannings d’équipes à même de prendre en compte le recours à l’intérim, tout en proposant une expérience utilisateur unifiée.

En pratique, un manager peut organiser ses équipes et son planning sous Pixid au travers de Beeple. Lorsqu’un besoin de personnel est identifié (absence d’un salarié, accroissement temporaire d’activité, etc.), il peut solliciter ses fournisseurs de travail temporaire pour compléter les missions non pourvues sans changer d’environnement et poursuivre la gestion administrative de son recours à l’intérim : commande, contrat, relevé d’activité, facture, bulletin de paie.

Ce nouveau partenariat témoigne de la volonté de Pixid d’accroître la dimension plateforme de sa solution afin développer un écosystème de technologies autour de l’intérim. Beeple rejoint ainsi une liste croissante de partenaires Pixid après Cleverconnect (et son outil d’entretien vidéo différé Visiotalent) ou encore Broadbean (et sa solution de multidiffusion d’annonces).

« Notre connaissance du marché du travail flexible et notre position privilégiée avec près d’1/3 des missions d’intérim en France gérées via notre plateforme nous permettent d’être à l’écoute des besoins du marché auxquels nous nous efforçons de répondre » explique Étienne Colella, président de Pixid. « Le secteur souhaite progresser dans la gestion des effectifs organisés de manière complexe autour de différents contrats, systèmes horaires, réglementations, etc. C’est pourquoi nous sommes fiers de travailler en partenariat avec Beeple et de proposer au marché cette solution de gestion des plannings complexes. Notre objectif : proposer à nos clients une solution toujours plus complète et intégrée pour leur simplifier le recrutement et la gestion des ressources flexibles ».