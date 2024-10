Les sujets de gestion dématérialisée comme de la facturation électronique occupent aujourd’hui une place de premier plan dans les entreprises et l’ensemble des organisations. Ainsi, après avoir principalement concerné les grosses structures, ces éléments vont désormais concerner les petites entreprises à court terme. En effet, avec l’évolution de la législation, les PME et le TPE vont devoir passer à la facturation électronique et doivent anticiper ce changement. C’est dans ce contexte qu’il convient de repenser son mode de gestion et de prendre les bonnes options pour se conformer prochainement aux nouvelles obligations.

La facturation électronique sans outil de gestion, c’est comme boire sa soupe avec une fourchette.

Une chose est sûre, la facturation électronique ne saurait être abordée uniquement de manière cloisonnée. En effet, comptant parmi les processus financiers les plus critiques, elle doit également être reliée à d’autres opérations stratégiques telles que la gestion commerciale des prospects & clients, les devis, la comptabilité d’entreprise, etc. En ce sens, elle vient compléter une chaîne complexe et doit être imbriquée avec d’autres éléments. C’est précisément sur ce point que le sujet d’un logiciel de gestion est indispensable. Ce dernier est le pivot de la gestion des entreprises et doit donc être parfaitement aligné avec le sujet de la facturation électronique. Choisir une solution de facturation électronique ne peut donc se faire sans prendre en considération ce paramètre.

S’appuyer sur des dispositifs pensés pour les PME/TPE.

Adopter un système de gestion éprouvé est ainsi un point clé. Pour autant, il convient de ne pas s’équiper à la hâte et de garder en tête qu’il est important d’adopter une plateforme qui pourra s’adapter à son organisation et à la taille de son entreprise. En ce sens, il est utile d’étudier avec attention les solutions existantes. En effet, nombre d’entre elles concernent les grandes organisations et sont assez complexes à déployer et à utiliser.

Il est ainsi préférable de passer son chemin et de se concentrer sur des solutions opérationnelles aussi appelées tactiques qui permettront d’accéder à des fonctionnalités à valeur ajoutée et essentielles, pensées pour les TPE. Il s’agit d’une réelle assurance de déployer avec succès son projet dans les meilleures conditions. Dans un souci d’agilité, de mise en œuvre et d’évolution transparente, opter pour des approches Cloud ou Saas est également conseillé.



Pouvoir être accompagné tout au long de son projet de facturation électronique.

Véritablement stratégique, le sujet de la gestion des factures électroniques crée beaucoup d’inquiétude pour les petites entreprises. Il est donc fondamental de pouvoir compter sur le support permanent du concepteur des plateformes sélectionnées. Attention donc à s’assurer que ce dernier puisse bénéficier d’équipes support actives, en France et pouvant garantir une réactivité sans faille à chaque instant. N’oublions pas que pouvoir facturer ses clients est un point qui impacte la bonne santé de l’entreprise et donc qu’il est essentiel de ne pas avoir de rupture d’exploitation.

Nicolas Michel, CTO et Cofondateur d’Axonaut