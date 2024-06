Expert Dolby depuis plusieurs années avec de nombreux projets déployés, Videlio, leader français de l’intégration et des services audiovisuels, accède aux labels Dolby Atmos©Reseller et Dolby Atmos Certified Service Partner.

Partenaire certifié des grands fournisseurs de technologies dans le secteur de la Post Production (Avid Technology, Telestream…), le groupe Videlio a fortement investi pour accroitre son expertise autour de la technologie de son immersif Dolby Atmos et lancer de nouveaux projets. À travers cette nouvelle annonce, les équipes Post Production de Videlio souhaitent permettre à leurs clients de faire évoluer leurs studios de Post Production et les rendre compatibles au standard Dolby Atmos.

Dans ce contexte, les studios de mixage qui souhaitent s’entourer d’un partenaire technique certifié pourront se tourner vers Videlio pour concevoir et déployer un environnement conforme aux normes Dolby Atmos (Audit, setup technique, configuration des enceintes, étude des puissances, déploiement, formation, etc.).

Que ce soit pour de petites configurations ou pour des installations plus complexes, Videlio-Post Production est en capacité de répondre à tous ces projets. Véritable facilitateur entre l’ingénieur du son et la marque Dolby©, Videlio ajoute donc une nouvelle corde à son arc et positionne la qualité et l’expertise au centre de son modèle d’accompagnement. À ce jour, trois collaborateurs de Videlio-Post Production ont d’ores et déjà suivi le programme de certification pour accompagner les clients du groupe dans leurs projets.

David Fontaine, directeur de l’expertise Post Production chez Videlio « Accompagner nos clients dans la création et l’évolution de leurs studios de Post-Production est une marque de fabrique de notre groupe depuis de nombreuses années. Au travers ces certifications autour de Dolby Atmos, nous complétons notre offre et permettons à nos clients d’aller encore plus loin dans leurs stratégies de mixage et de post- production. Nous allons continuer d’investir toujours plus autour de la technologie Dolby Atmos pour nous positionner comme l’expert incontournable sur le marché français. »

Dolby et Dolby Atmos sont des marques déposées de Dolby Laboratories.