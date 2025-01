Un consortium de 6 acteurs français lance une campagne nationale pour éduquer les Français aux bonnes pratiques en ligne et retrouver la confiance dans les outils numériques et les services Internet.

Sept Français sur dix affirment ne pas pouvoir se passer du numérique. Mais plus d’un sur deux considèrent l’utilisation d’internet comme une pratique risquée.

Alors comment aider les Français à exploiter le potentiel du numérique en toute confiance et en toute sécurité ? Six acteurs nationaux – la Caisse des Dépôts, la Croix-Rouge française, Cybermalveillance.gouv.fr, Docaposte (filiale numérique du groupe La Poste), Inria et Orange – ont décidé de s’attaquer au problème sous un angle très pédagogique. Ils lancent une grande campagne nationale « #PrenezLaConfiance», visant à renforcer la confiance dans l’usage des outils numériques.

Le groupe souligne que, malgré la généralisation de services en ligne (commerce, démarches administratives, etc.), une partie significative de la population demeure méfiante ou peu à l’aise face au numérique. Il évoque également le besoin de solutions concrètes pour surmonter ces inquiétudes, qu’elles relèvent d’expériences négatives ou d’un manque de connaissances techniques.

« #PrenezLaConfiance : avec les bons réflexes, le numérique est plus sûr et plus facile » est le slogan mis en avant par les responsables du projet. Pour atteindre le grand public, la campagne se compose notamment de :

* Un site WEB dédié (www.prenezlaconfiance.fr), qui centralise fiches pédagogiques et outils pour des usages numériques plus fiables. Il contient une grande FAQ interactive pour savoir comment gérer les mots de passe, comment éviter le phishing, comment sécuriser les réseaux sociaux, comment éviter les arnaques en ligne, etc.

* Des courts-métrages illustrant des gestes simples à adopter (demande de permis en ligne, stockage de documents sensibles, virement bancaire).

* Des publications sur les réseaux sociaux (mèmes, vidéos, conseils pratiques).

* Un relais via les différents partenaires, par exemple dans les bureaux de poste ou les boutiques Orange.

À travers cette mobilisation collective, le consortium Confiance numérique du quotidien souhaite encourager un usage serein des services en ligne. Ses membres invitent par ailleurs toutes les organisations publiques et privées à les rejoindre, afin de construire un écosystème numérique plus inclusif et sécurisant pour l’ensemble des citoyens.

L’initiative est amusante parce qu’elle s’est construite sur le principe de « la confiance » plutôt que sur des concepts plus sombres de « cybersécurité » et de « cybermenace ». Difficile d’anticiper quel sera son impact réel sur la population. Mais elle évoque un peu les « fameuses 5 minutes de cerveau de chaque Français » que Guillaume Poupard, quittant l’ANSSI, formulait comme l’un de ses projets qu’il n’avait pu concrétiser…

