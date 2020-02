Dans la foulée de son retour en bourse, Quantum Corporation annonce avoir signé un accord avec Western Digital Technologies, en vue d’acquérir ses activités de stockage objets ActiveScale.

Même s’il est un peu étonnant de voir Western Digital se séparer de cette division, l’opération est pour Quantum assez logique puisque l’entreprise vendait et prenait en charge la gamme des produits ActiveScale depuis maintenant plus de cinq ans.

Cette acquisition permet à Quantum de s’implanter encore davantage sur le marché du stockage objets qui devient presque incontournable aujourd’hui dans le domaine de l’archivage actif et lui permet au passage d’acquérir une technologie d’erasure coding éprouvée (pour assurer une protection et une reconstruction des données plus efficaces que le RAID sur des volumes de données importants).

« Quantum est dans une phase de croissance. Nous allons donc étudier des acquisitions stratégiques qui nous permettraient de renforcer notre gamme technologique », explique Jamie Lerner, Président-directeur général de Quantum. « Les logiciels de stockage objets s’intègrent bien évidemment à notre stratégie, à notre cible commerciale et à notre gamme technologique. Nous accordons une grande importance au produit et à la réussite des clients ActiveScale. Nous sommes impatients de nous engager à leurs côtés pour les aider à résoudre leurs principaux défis commerciaux en matière de stockage et de gestion des données non structurées. En intégrant l’équipe d’ingénieurs et de scientifiques à l’origine du développement du logiciel de stockage objets avec erasure code, nous sommes en mesure de proposer une feuille de route technique solide, qui inclut de nouvelles solutions, par exemple un stockage objets s’appuyant sur l’association d’un disque et d’une bande. »