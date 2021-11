Comme chaque vendredi retrouvez notre rendez-vous vidéo InfoNews Hebdo pour une analyse détaillée des temps forts de l’actualité IT de la semaine écoulée.

Une fois n’est pas coutume… Retenu en dernière minute, Guy Hervier est exceptionnellement remplacé par notre rédacteur Loïc Duval pour commenter l’actualité de la semaine avec Jean-François Le Nilias. Nos animateurs reviennent en détails sur les nombreux rapports de cybersécurité publiés cette semaine qui mettent un nouveau coup de projecteurs sur les ransomwares en France mais aussi sur les attaques par déni de services (attaquent DDoS) qui ont gagné en nombre et en puissance ces derniers mois.

Ils analysent également les résultats financiers de Nutanix, les conséquences de la disponibilité de Project Reunion, la baisse du marché des smartphones et sur l’acquisition de MayaData. Ils s’attardent également sur l’arrivée attendue des premiers labels Gaia-X et sur l’amusante initiative de Sage qui lance un Cloudometer.

    

EN BREF CETTE SEMAINE

Microsoft finalise Project Reunion

L’éditeur américain simplifie enfin le développement Windows avec son Windows App SDK 1.0, connu sous le nom de project Reunion. Les entreprises vont enfin pouvoir moderniser leurs applications sans les réécrire de zéro !

Pour en savoir plus :

Project Reunion est finalisé : l’univers du développement Windows retrouve de la cohérence !

Le marché des smartphones en baisse de 6,8%

La pénurie des composants impacte assez lourdement le marché du Smartphone et bouleverse le classement trimestriel. Apple récupère sa seconde place, mais les 3 acteurs Chinois que sont Xiaomi, Vivo et Oppo continuent d’accroître leurs parts de marché.

Pour en savoir plus : La pénurie de composants impacte fortement le marché des smartphones

Gaia-X publie les spécifications de ses premiers labels

Gaia-X vient de rendre publique ses 3 niveaux de labélisation : Le niveau 1 garantit le respect des policy rules, des services techniques et des Data Spaces de Gaia-X. Le niveau 2 implique la présence d’une option pour forcer que traitement et stockage soient réalisés en Europe. Le niveau 3 garantit une localisation et une opérationnalisation européenne des services ainsi qu’une immunité aux lois non-européennes.

Pour en savoir plus : GAIA-X publie son framework d’attribution de labels

Cloudometer un test pour évaluer votre maturité numérique

Initiative amusante de l’éditeur SAGE, le Cloudometer est un questionnaire en ligne pour déterminer le niveau de maturité cloud des décideurs et collaborateurs. Une initiative importante alors que selon 56% des dirigeants de TPE/PME/PMI estiment que la transformation numérique n’est toujours pas au cœur de leurs préoccupations.

Pour en savoir plus : SAGE lance un test en ligne pour mesurer votre transformation digitale

Nutanix, des résultats mi-figue, mi-raisin.…

Nutanix a dépensé plus d’argent qu’il n’en a gagné : Une perte de 420 millions de dollars pour un CA de 378 millions de dollar. Les pertes ont presque doublé ! Mais finalement ça n’a pas l’air d’affoler les investisseurs car bien des indicateurs montrent que paradoxalement l’entreprise progresse vers la rentabilité.

Pour en savoir plus : Nutanix, des résultats en trompe-l’œil ?

Acquisition : DataCore s’offre MayaData

Après Caringo, startup spécialisée dans le stockage objet, DataCore s’offre une startup de l’univers Kubernetes : MayaData. Histoire d’enrichir DataCore SanSymphony d’une couche de « container attached storage ».

Pour en savoir plus : DataCore veut sa place dans le stockage Kubernetes et s’offre MayaData

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

De nouveaux rapports sur les Ransomwares et attaques DDoS

Pluie d’études et de rapports cybers cette semaine. Une du ministère de l’intérieur sur les enquêtes et chiffres du département Cyber de la gendarmerie autour des ransomwares. Une conjointe de l’ANSSI et du BSI sur les ransomwares. Un guide de survie aux Ransomwares publié par Forrester. Et des études de Lumen et F5 sur la recrudescence des attaques par Ransomware.

Pour en savoir plus : Attaques DDoS : la situation s’aggrave encore !

A SUIVRE PROCHAINEMENT

AWS Re:Invent, du 29 novembre au 3 décembre 2021

Retour au présentiel à Las Vegas pour le grand évènement annuel d’AWS. Un évènement traditionnellement riche en surprises et qui se fera pour la première fois sans Jeff Bezos mais avec la nouvelle équipe dirigeante.

En savoir plus : AWS re:Invent | Amazon Web Services

COUP DE CHAPEAU

Apple poursuit les créateurs de Pegasus

Apple poursuit la société Israëlienne NSO Group et veut interdire à NSO l’accès à ses terminaux et technologies. De son côté, Microsoft, Dell et Google ont rejoint Facebook dans la procédure qui oppose ce dernier au même NSO Group.