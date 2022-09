Nous sommes clairement dans une période de récession. Mais pour toutes les entreprises, c’est le bon moment de mettre en place une stratégie de changement. Voici pourquoi 2023 doit devenir l’année de l’optimisation et de l’automatisation de votre informatique…

La pandémie a montré aux entreprises qu’elles devaient être plus agiles afin de réagir rapidement aux événements parfois inattendus. La récession économique qui se profile est un exemple de facteur inattendu dont les répercussions pourraient bien dépasser celles des périodes de confinement que nous avons connus durant la pandémie. Malheureusement, les entreprises ont tendance à suspendre leur développement en période de ralentissement économique, à annuler des contrats, à retarder des projets et, d’une manière générale, à « fermer les écoutilles » pour affronter la tempête.

À première vue, cette approche, souvent motivée par des raisons financières, paraît logique. Elle permet de temporiser. Après tout, quand l’économie vacille, pourquoi faire quoi que ce soit qui risquerait de faire tanguer le bateau ? Mieux vaut réduire l’activité autant que possible et essayer tant bien que mal de résister aux turbulences, n’est-ce pas ? Faux. Cette approche rend plus difficile la réalisation des objectifs des entreprises, et dans la plupart des cas, ce n’est pas la bonne approche à adopter. Les entreprises devraient plutôt profiter d’une baisse d’activité pour réduire la complexité et transformer l’infrastructure informatique afin de la rendre plus efficace.

Mettez ce temps à profit pour optimiser et automatiser

Réévaluer le fonctionnement de l’entreprise peut apporter des améliorations significatives. Comme l’a prouvé la pandémie, l’IT est aujourd’hui un outil stratégique pour l’entreprise lorsqu’elle est utilisée intelligemment pour transformer les opérations. Les périodes de pénurie stimulent la créativité. Dans ce cas, les ajustements apportés pendant une période de récession positionnent l’entreprise pour qu’elle puisse se relancer au moment de la reprise.

Voici six actions à évaluer en période de ralentissement économique :

1- Examiner les coûts des opérations informatiques

Calculez le montant des dépenses consacrées aux opérations informatiques au cours de l’année écoulée. Où pouvez-vous faire des économies en éliminant du matériel au profit d’infrastructures dans le Cloud ? Ces migrations sont autant d’opportunités de réduire la charge administrative et de rationaliser les opérations pour une architecture informatique plus agile.

Mettez ce moment à profit pour comparer les coûts d’infrastructure avant et après la pandémie. Le travail hybride a entraîné une baisse de l’achat et de la location des espaces de bureau. Si un site vous coûte cher alors qu’une partie de votre personnel travaille désormais à domicile, il est peut-être temps de procéder à un examen plus approfondi. Par ailleurs, les coûts d’infrastructure du réseau privé virtuel (VPN) d’entreprise doivent être reconsidérés si cette technologie arrive à renouvellement et que les budgets sont gelés. Une approche des accès à distance basée sur le Cloud et reposant sur un modèle de sécurité Zero Trust renforcera alors la sécurité et les performances en sécurisant chaque tentative d’accès d’un utilisateur.

Ces actions s’inscrivent dans une stratégie de transformation numérique axée sur le Cloud pour une infrastructure allégée qui réduit la complexité et aide les entreprises à être plus agiles et par extension, plus efficaces.

2- Passer au Cloud

Cette approche réduit également le besoin en matériel, ce qui minimise les frais généraux de maintenance et la consommation d’énergie tout en rendant les applications et l’accès aux informations plus efficaces.

Une stratégie axée sur le Cloud permet aux professionnels de bénéficier d’un accès aux charges de travail où qu’ils se trouvent, conformément aux politiques du travail à distance mises en œuvre par de nombreuses entreprises. Elle permet à ces dernières de se concentrer sur leur cœur de métier en rendant possible la consommation de services informatiques par le biais du Cloud et de services gérés, sans imposer aux entreprises d’être elles-mêmes des spécialistes de l’informatique. De plus, le fait de s’associer à des fournisseurs de services Cloud tiers qui utilisent des énergies renouvelables contribue aux objectifs environnementaux de l’entreprise.

3- Automatiser les processus manuels

L’examen des activités manuelles liées à l’informatique et à la sécurité informatique peut mettre en évidence toute une série de façons d’introduire l’automatisation, notamment par le biais de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML). Prenons l’exemple d’un intervenant dans un centre des opérations de sécurité (SOC) qui évalue un incident de sécurité pour examiner les données d’une application ou d’un système et transmettre ces connaissances à une autre application ou un autre système afin d’effectuer une action. Ce processus est inefficace ; il est urgent de trouver des moyens d’automatiser ce type d’activités pour gagner en rapidité et en précision.

4- Améliorer l’expérience numérique

Une approche de l’informatique basée sur une plateforme offre de multiples avantages, comme le fait de permettre aux employés de travailler n’importe où ou de rationaliser l’accès aux applications et aux systèmes. L’IA peut être utilisée pour identifier les problèmes à l’origine des mauvaises expériences numériques pour ce qui concerne la connexion des utilisateurs à leurs conférences en ligne, libérant ainsi les équipes informatiques et de sécurité des tâches de dépannage. Certains problèmes peuvent être plus facilement résolus : un système qui se bloque lorsqu’une action particulière est effectuée ou une application qui n’accorde jamais l’accès à la première tentative, par exemple. Les outils − notamment de surveillance de l’expérience numérique − qui permettent d’identifier les points de friction dans l’expérience utilisateur peuvent être essentiels pour optimiser les résultats lorsque les employés travaillent partout où ils le souhaitent.

5- Réduire la surface d’attaque et revoir la gestion des risques

Toutes les entreprises ont des domaines, du matériel et des systèmes redondants qui devraient être considérés comme des vulnérabilités; à tout le moins, cela étend la surface d’attaque de l’entreprise, ce qui a pour effet d’augmenter sa vulnérabilité aux violations dans un contexte de pénurie de ressources. Il existe des outils, dont certains sont gratuits, qui permettent d’évaluer le vecteur d’attaque de l’infrastructure informatique et de mettre en évidence les lacunes à combler en matière de gestion des risques. La réduction de la surface d’attaque et l’optimisation de la gestion des risques sont un gage de sécurité pour les entreprises.

6- Automatiser les flux de données

L’automatisation des flux de données peut améliorer la rapidité, la précision et l’efficacité. En supposant que les utilisateurs soient répartis dans le monde entier, et dans un environnement hybride, il est essentiel de savoir qui sont les utilisateurs, quels services ils consomment et où se trouvent les données dont ils ont besoin. Souvent, les données résident dans des systèmes disparates peu intégrés ou, dans le pire des cas, elles nécessitent une analyse manuelle. Cela ralentit les décisions commerciales, fait perdre du temps et exige des efforts que les entreprises ne peuvent tout simplement pas fournir. Pour y remédier, il convient de se connecter à un proxy Web, l’authentification et la prévention des pertes de données (DLP) à la gestion de l’information et des événements de sécurité (SIEM). Cela aura un impact mesurable dans des domaines tels que les flux de travail DevOps et de conformité.

L’évaluation des possibilités d’optimisation de l’informatique est un bon point de départ pour qu’une entreprise amorce une stratégie de changement. Toutefois, trop souvent, les entreprises abordent la question de la mise à niveau informatique du point de vue des solutions, en concentrant leurs efforts sur la manière dont une solution particulière s’intègre à leur activité. Pour parvenir à un résultat viable et opportun pour l’entreprise, toutes les parties prenantes de l’entreprise doivent être impliquées : sécurité, conformité, opérations, etc. Cela dans le but d’obtenir une vision complète de l’utilité des changements informatiques pour l’entreprise.

Au lieu de se fermer au changement, les entreprises devraient alors profiter de cette période de ralentissement économique pour réévaluer la situation, examiner l’infrastructure informatique et se demander comment elles pourraient optimiser leur mode de fonctionnement. En investissant du temps et des efforts pour optimiser et automatiser dès maintenant, les entreprises pourront sortir plus fortes de cette crise.

Par James Tucker, directeur avant-vente chez Zscaler,

