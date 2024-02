Videlio, leader français de l’intégration et des services audiovisuels, annonce pour l’année 2023 un chiffre d’affaires de 359 millions d’euros, en hausse de 10 % par rapport à 2022. Cette annonce atteste de la pertinence de la nouvelle stratégie de croissance initiée par le Groupe et illustre sa capacité à pouvoir accélérer sur un marché très concurrentiel.

Videlio accompagne ses clients en France et dans le monde grâce à ses activités : la digitalisation des espaces de travail (Digital Workplace), l’Entertainment (intégrations pérennes et éphémères), les Médias (Broadcast et Postproduction) et le déploiement de solutions audiovisuelles au cœur des navires de croisière. Sur ces expertises, le Groupe conçoit, intègre et opère des solutions de communication audio et vidéo professionnelles sur mesure, pour mieux collaborer, mieux communiquer, mieux former et partager toujours plus d’émotions et d’immersions. La finalité demeure inchangée : “Simplifier et sublimer les expériences des utilisateurs”.

Avec 27 agences à travers le monde le Groupe emploie un millier de collaborateurs dans sept pays et prévoit un recrutement de 100 collaborateurs pour soutenir sa croissance.

Une bonne traction des pôles d’expertises du Groupe

En 2023, Videlio a connu une nette croissance de ses activités croisière (+14 %) et digitalisation des espaces de travail (+7 %). Ce dynamisme associé à la nouvelle organisation sectorielle et régionale mise en œuvre a permis au Groupe de conquérir de nouvelles parts de marché et de mener à bien des projets d’envergure dans des secteurs complexes nécessitant un très haut niveau d’expertise.

En 2024, Videlio compte poursuivre ses investissements pour accompagner ses clients dans l’anticipation et la réponse aux grands enjeux de demain. La forte évolution des modes de travail conduit le Groupe à étoffer ses activités de digitalisation des espaces de travail et à collaborer toujours plus étroitement avec l’ensemble de l’écosystème : fournisseurs, bureaux d’étude, architectes, etc.

Par ailleurs, Videlio entend décupler ses efforts sur le volet RSE, que ce soit dans son fonctionnement interne, mais aussi en accompagnant ses clients dans la réduction de leurs émissions carbone par le choix de solutions et de services durables.

Xavier Renaud, Président de Videlio « Nous sommes fiers d’annoncer cette nouvelle croissance de nos résultats qui vient récompenser le travail de nos équipes qui s’engagent au quotidien pour accompagner en proximité nos clients dans leurs différents projets. La croissance et la profitabilité de Videlio mettent clairement en avant notre capacité à offrir une qualité de service de premier plan à nos clients tout en préservant nos capacités d’investissement pour innover en continu. L’année 2024 devrait nous permettre de renforcer notre dynamique et de mener à bien notre plan stratégique. »