Syage, entreprise de services informatiques experte en infrastructures systèmes, cloud, réseaux et cybersécurité, accompagne le groupe Richardson dans la mise en œuvre d’un dispositif et d’une infrastructure de Backup de nouvelle génération basée sur la technologie de Commvault.

Depuis 1855, Richardson évolue sur le marché de la distribution de matériel de chauffage, de climatisation, salle de bains, carrelage, plomberie et matières plastiques et donne la priorité au capital humain garant d’exigence, d’expertise et de proximité. Richardson, c’est aussi un large choix de produits de qualité, une collaboration avec les plus grands fabricants et un espace de choix proche de ses clients.

S’appuyant historiquement sur la solution de Veritas NetBackup pour sauvegarder les données du siège et de ses 135 agences, le groupe Richardson a souhaité repenser ce mode de backup qui ne répondait plus à ses attentes (notamment en termes d’évolution du périmètre initial). C’est dans ce contexte qu’après étude des offres du marché, la solution Commvault proposée par l’ESN Syage s’est positionnée comme la plus adaptée.

Le choix de l’offre présentée a été motivé par la performance de la solution Commvault, par l’accompagnement de proximité proposé par Syage et par le positionnement financer compétitif de l’ESN.

Initié fin 2023, ce nouveau projet a mobilisé une équipe dédiée qui a conçu de bout en bout l’infrastructure de Backup, défini un planning de migration des données réalisé sur Veritas NetBackup, paramétré la plateforme, lancé les opérations et assuré un transfert de compétence vers Richardson. Pour s’assurer de la pertinence du projet, une migration progressive a été initiée avec dans un premier temps un périmètre de 10 agences qui s’est ensuite étendu pour se terminer par la migration des données du siège.

L’infrastructure définie combine un backup réalisé sur plusieurs sites et différentes plateformes : au siège, sur un cloud privé et prochainement sur un Cloud public. Sur ce dernier point, il s’agit d’un projet parallèle pour le backup des données d’une filiale du groupe. À noter également que dans un souci de sécurité, mais aussi d’archivage à long terme de certaines données, un stockage sur bande est réalisé. À ce jour, le projet est totalement déployé sur le périmètre défini et continue d’évoluer avec succès sans écueil particulier.

Jean-Michel Roux chez Richardson « Syage a su nous accompagner dans la bonne conduite de ce projet stratégique qui nous permet de sauvegarder notre patrimoine data en toute sécurité et de parer à d’éventuels problèmes d’indisponibilité des données présentes sur nos serveurs. Cette migration s’est effectuée sans impacter l’activité de nos collaborateurs. Nous sommes extrêmement satisfaits de l’accompagnement réalisé à toutes les étapes par Syage. »