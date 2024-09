Les Filles et les Garçons de la Tech (FGTECH), une ESN de nouvelle génération experte des transformations digitales nécessitant un haut niveau d’expertise et de proximité, annonce la signature d’un contrat d’infogérance de grande envergure auprès du groupe Richardson.

Depuis 1855, Richardson évolue sur le marché de la distribution de matériel de chauffage, de climatisation, salle de bains, carrelage, plomberie et matières plastiques et donne la priorité au capital humain garant d’exigence, d’expertise et de proximité. Richardson, c’est aussi un large choix de produits de qualité, une collaboration avec les plus grands fabricants et un espace de choix proche de ses clients.

Déjà client de l’ESN sur la partie développement et mise en œuvre d’un ERP reposant sur un développement spécifique, et satisfait de la prestation effectuée, Richardson a souhaité étendre sa collaboration sur le volet infogérance pour assurer une continuité de service pour ses clients et garantir le bon fonctionnement de ses opérations. FGTECH s’est alors engagée auprès de Richardson pour fournir un service de maintien en conditions opérationnelles et de sécurité de sa plateforme et de l’ensemble des outils qui la composent. Ce service est assuré par une équipe pluridisciplinaire dédiée à ce projet.

Luca Secci, département informatique de Richardson « Nous avons décidé de poursuivre notre collaboration avec FGTECH, partenaire de longue date, qui nous accompagne depuis le début du projet de transformation de notre SI. Le périmètre est élargi, avec la prise en charge de l’infogérance de notre nouvelle plateforme technique. Nous sommes convaincus que ce partenariat apportera des bénéfices aux « équipes » qui pourront se consacrer aux tâches de développement sans se préoccuper de l’administration, les montées de version et le monitoring de la plateforme technique. »