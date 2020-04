Les solutions de sauvegarde et de data management proposées par Rubrik capturent chaque minute des dizaines de milliers d’informations en télémétrie ou dans les métadonnées afin de les analyser ou plus simplement les surveiller.

En rachetant le moteur de causalité Opas AI, l’éditeur ajoute une dimension d’Intelligence Artificielle à son offre. Les entreprises utilisatrices bénéficieront à la fois des techniques de machine learning basées sur des réseaux neuronaux profonds pour « comprendre » et modéliser les paramètres comportementaux de leurs applications, mais aussi de modèles statistiques appropriés. Opas AI est un spécialistes de l’analyse des « Root Cause » sur les systèmes IT.

Avec une telle solution, les services informatiques pourront, entre autres, mieux optimiser leurs dépenses sur le cloud, anticiper les pannes et détecter très rapidement les manquements à la sécurité ou dans la protection des données. Et ceci aussi bien dans le cloud que sur site, où l’allocation des ressources pourra être anticipé et résolu avant l’apparition d’incidents.

L’ajout d’Opas AI n’est pas la première incursion de Rubrik dans l’Intelligence Artificielle, l’éditeur propose déjà Polaris Sonar, une solution de classification automatique des données et d’identification des données personnelles dans les immenses volumétries des données du stockage secondaire.