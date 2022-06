Rzilient, éditeur d’une plateforme de gestion informatique en mode Saas et de services green iT, ouvre son canal indirect pour accélérer sa croissance et diffuser largement son offre auprès des PME et des ETI. Cette annonce est un tournant dans le mode de vente de l’éditeur qui commercialisait jusqu’à présent exclusivement son offre en direct.

Créée par Alexis Valero et Quentin de Lambert, Rzilient met en réseau une multitude d’acteurs de la chaîne de valeurs iT et offre ses services clés en main au travers de sa plateforme de gestion de parc. Par l’intégration d’outils spécialisés pour un pilotage de flotte simple, sécurisé et centralisé, ainsi que par l’approvisionnement en reconditionné – un sujet réel alors que se fournir en matériel neuf devient de plus en plus complexe pour les entreprises, elle s’inscrit pleinement dans une dynamique informatique plus durable en B2B. La sobriété numérique — qui implique moins de matériel neuf, un usage maîtrisé tout au long du cycle de vie et une circularisation des équipements informatiques — est ainsi exploitée comme levier pragmatique pour toutes les organisations, privées comme publiques.

Sur les prochains mois, Rzilient souhaite donc tisser de nouvelles alliances avec des partenaires complémentaires qui pourront proposer ses offres. Ce faisant, ces derniers pourront accroître la valeur de leurs offres et permettre à leurs clients d’accéder à une solution de gestion de parc unique et 100 % orientée Green iT. Il s’agit d’un réel différenciateur qui répond parfaitement aux attentes des entreprises qui souhaitent développer leurs activités en s’appuyant sur un « numérique durable ».

Rzilient travaillera en étroite collaboration avec ses partenaires et mettra en place des actions de promotions communes pour les accompagner dans leurs projets. Enfin, Rzilient formera en continu ses partenaires pour qu’ils puissent parfaitement maîtriser son offre.

Alexis Valero, co-fondateur et CEO chez Rzilient « Nous souhaitons tisser des accords avec des distributeurs de différentes natures qui souhaitent diffuser auprès de leurs clients une offre responsable. La gestion de parcs est un projet stratégique qui doit évoluer et prendre en compte le sujet du Green iT. Notre approche va leur permettre de mettre en œuvre de tels projets en s’appuyant sur une solution complète et un dispositif pensé pour répondre aux attentes des organisations les plus exigeantes. »