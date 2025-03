Universitaire et entrepreneur passionné, Michel Tolila est un expert reconnu dans le domaine des technologies appliquées à l’immobilier. Il a débuté sa carrière en tant que Président fondateur d’un cabinet d’ingénierie, spécialisé dans l’intégration des nouvelles technologies dans les ensembles immobiliers, tertiaires, industriels et commerciaux. Puis il développe, au travers de sa société d’édition de logiciels, la première plateforme de gestion patrimoniale permettant de gérer les activités immobilières, la programmation des travaux de maintenance et d’exploitation et les services aux locataires.

En 2017, Michel Tolila cofonde Stonal avec Jean-Maurice Oudot, notaire spécialisé dans les grandes opérations immobilières. Une ambition commune : révolutionner la gestion de l’immobilier par sa transformation numérique, la collecte et l’analyse de l’ensemble des données permettant d’optimiser la gestion des actifs immobiliers. Stonal s’est rapidement imposée comme leader, grâce à sa plateforme utilisant l’intelligence artificielle et modélisant des jumeaux numériques pour structurer et analyser des volumes massifs de données, permettant aux investisseurs et gestionnaires immobiliers de prendre des décisions éclairées.

Sous son impulsion, Stonal a développé des solutions innovantes telles que la modélisation à grande échelle de l’immobilier (BIM), l’extraction automatique d’informations à partir de documents et plans, ainsi que des modules avancés d’aide à la décision comme le benchmark et la gestion des investissements ou travaux. Grâce à ces avancées, l’entreprise optimise la productivité et la valorisation des actifs immobiliers. En 2024, Stonal franchit une nouvelle étape dans son développement avec un investissement stratégique d’Aareon, leader européen des solutions SaaS pour l’immobilier, permettant d’accélérer son développement à l’international. Fin 2024, Michel Tolila confie la présidence de Stonal à Robin Rivaton.

En rejoignant le Conseil Stratégique de SaaSOffice, Michel Tolila mettra à profit son expertise en transformation numérique, intelligence artificielle et gestion des données pour accompagner l’entreprise dans le développement de solutions toujours plus performantes et adaptées aux enjeux du secteur immobilier. Avec la nomination de Denis Lacroix le mois dernier à son Conseil Stratégique, SAASOFFICE annonce maintenant la nomination d’une deuxième « pointure » avec l’arrivée de Michel Tolila, ce qui aidera SAASOFFICE à devenir leader de Workplace Expérience Software.