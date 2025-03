Conçu par des Directeurs Achats, SACHA IQ est un logiciel de pilotage des Stratégies Achats et de la performance. Unique sur le marché, cette solution de nouvelle génération permet de construire la feuille de route des acheteurs. Dans le cadre de l’évolution de son plan de croissance, SACHA IQ présente sa nouvelle identité.

Digitaliser l’intelligence achats

Si une large part du processus achats est désormais couverte par des solutions digitales performantes, les activités à forte valeur ajoutée comme la stratégie, les plans d’actions, le management ou encore le pilotage des performances restent souvent tributaires d’outils bureautiques inadaptés, limitant ainsi l’efficacité des équipes et des managers achats. SACHA IQ vise à simplifier le management des équipes achats, réduire les risques, et assurer une parfaite maitrise des KPIs. Cela permet ainsi aux Directions Achats de maximiser leurs contributions (économique, RSE, innovation, …) aux enjeux de l’entreprise.

Hervé CAILLARD, Business Unit Manager de SACHA IQ « Si l’IA transforme les achats, les connaissances et expertises des acheteurs restent quant à elles souvent sous-exploitées et volatiles. SACHA IQ digitalise et valorise ce savoir stratégique pour garantir une performance durable. En structurant et en intégrant les connaissances achats, notre solution assure une continuité stratégique et renforce la capacité des équipes à piloter efficacement leurs achats. »

Plus qu’un simple changement de nom, la transformation de SACHA Strategy en SACHA IQ est une étape clé dans l’intégration toujours plus poussée de l’entreprise au sein du groupe Oxalys.