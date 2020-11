L’éditeur de logiciels de gestion pour entreprises a passé un accord avec le groupe M2i pour former des demandeurs d’emploi à ses technologies. Le but : leur permettre de déboucher sur des emplois de consultants spécialisés dont SAP manque.

Alors qu’il manque en Europe 500.OOO consultants spécialisés dans l’écosystème (sociétés de services, intégrateurs) propre aux logiciels de gestion de l’éditeur SAP©, la filiale française lance une initiative pour former des demandeurs d’emploi à ses technologies.

« Le programme lancé [avec M2i] tourne autour des modules de comptabilité clients et fournisseurs, achats, ventes, qui sont les modules principaux SAP© », explique le président de SAP© France, Gérald Karsenty, invité de BFM Business.

Deux types de formations sont dispensés :

Ces formations sont ouvertes aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi. Le but poursuivi est de former des consultants qui iront ensuite rejoindre les rangs des acteurs du marché : les sociétés spécialisées dans le conseil et l’intégration des logiciels SAP en entreprises. Des formations sont aussi dispensées aux utilisateurs de ces logiciels qui travailleront au quotidien en entreprise sur les logiciels de l’éditeur allemand.

Ces parcours sont ouverts aux candidats de tout niveau du BEP jusqu’à BAC + 5. La formation consultant dure 5 mois, celle qui forme des utilisateurs en entreprise 1 mois.

« On s’aperçoit que quelle que soit sa formation initiale, les candidats peuvent avoir une chance de se relancer, avec une nouvelle compétence, souligne le président de SAP© France. 80% des personnes formées trouvent un travail ».

Pour toute demande d’information sur les parcours SAP© People to Work, contactez-nous par mail à sappeopletowork@m2iformation.fr