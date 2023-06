Société leader d’expertise en assurance, Saretec s’appuie sur une IA respectueuse des normes éthiques et du RGPD pour fluidifier le traitement et le classement automatiques de plus de 160 000 mails par mois

Les IA analytiques : l’alternative aux IA génératives pour certains usages

Saretec utilise depuis 2019 l’IA pour identifier et classifier les emails. Aujourd’hui, 50% des emails sont traités par cette technologie. Saretec s’appuie historiquement sur des développements internes basés sur les technologies IA de Microsoft (ML.Net, Cognitive Services) pour l’interprétation et le traitement des en-têtes et corps des messages.

Pour augmenter son taux de traitement automatique de mails, Saretec s’est engagé en 2022 sur la recherche d’une solution pour interpréter le contenu des pièces jointes afin de pouvoir les qualifier et les classer. Les investigations se sont portées sur les soelutions à développer en interne et les solutions du marché. Après différents POC, Saretec a finalement retenu la solution InboxCare de Golem.ai afin d’accélérer la mise en place de cette évolution et garantir la protection des données sensibles.

Face aux enjeux posés par les IA génératives en matière de RGPD, notamment la temporaire interdiction de ChatGPT en Italie et l’intérêt porté par la CNIL sur son usage en France, Golem.ai propose une IA analytique qui garantit le respect de la réglementation tout en offrant des performances élevées. Dans ce contexte, l’IA analytique de Golem.ai offre une alternative aux IA génératives et assure la fiabilité de l’analyse des pièces jointes dans la gestion des sinistres en assurance.

L’importance de choisir une IA explicable pour éviter les faux positifs et négatifs et se concentrer sur les actions à valeur ajoutée

L’IA explicable Golem.ai permet d’éviter les faux positifs et négatifs, garantissant ainsi la fiabilité des résultats. Elle est idéale pour la gestion des catégories, le traitement des emails et l’analyse des pièces jointes. Saretec traite plus de 2 millions d’emails par an, et ce nombre ne cesse d’augmenter. Ce projet d’IA a pour ambition de réduire la charge de travail des gestionnaires en absorbant 50% du traitement des emails. Cette charge pourrait être augmentée dans les années à venir.

“La catégorisation et le classement automatiques des pièces jointes telles que les devis, factures, PV, convocations, etc. nous permettent de réduire les tâches à faible valeur ajoutée et renforcer notre efficacité opérationnelle centrée sur la gestion personnalisée des dossiers avec les assureurs et les assurés” explique Alain Guede DSI de chez Saretec.

L’absence d’entraînement et l’explicabilité des décisions : la clé d’une intégration d’IA efficace

Grâce à la technologie de Golem.ai, il est possible d’atteindre rapidement un taux de performance acceptable et de réduire les craintes liées à l’utilisation de l’IA en BtoB. La solution de Golem.ai s’ajuste facilement grâce à la transparence de ces décisions.

“On peut faire des itérations de configuration par semaine, car c’est très rapide de comprendre où l’IA se trompe et comment rectifier ses erreurs, cela nous permet de corriger les faux positifs sans réduire les taux globaux.” selon Killian Vermersch CEO & Cofondateur de Golem.ai

Avec un rythme de réunion hebdomadaire entre les équipes de Saretec et de Golem.ai, la solution était prête pour une mise en production en moins de 3 mois avec plus de 87% de pertinence, et continuera de s’améliorer dans la durée.