SASETY, l’expert français des services managés SASE complète son offre de sécurité en signant un partenariat stratégique avec Deep Instinct.

Deep Instinct est la première solution de protection du marché dont l’analyse repose sur l’intelligence artificielle par le Deep Learning. Cet algorithme appliqué à la reconnaissance des logiciels malveillants offre des résultats impressionnants car il imite les capacités de reconnaissance du cerveau humain.

« Nous recherchions une solution capable d’étendre notre offre de sécurité réseau vers tous les types de terminaux et tous les systèmes d’exploitation, mêmes ceux des smartphones. Après de nombreux tests, nous avons retenu la solution Deep Instinct, non seulement par rapport à son niveau de détection très au-delà des autres solutions mais également par sa capacité à générer moins de 0,1% de faux positifs. Ceci permet de réduire drastiquement la charge opérationnelle des équipes sécurité. » indique Jérôme BEAUFILS, dirigeant de la société SASETY.

SASETY accompagne ses clients dans le déploiement et le management de la solution Deep Instinct au sein de leur système d’information : administration, analyse d’évènements, support à la remédiation et rapports d’activité.

« Ce partenariat stratégique nous permet de répondre aux sollicitations de nos clients dont l’exposition aux cybermenaces n’a jamais été aussi fort et qui manquent de moyens pour mettre en place des mécanismes de protection simples mais particulièrement efficaces. » précise Jérôme BEAUFILS.

Pour Noëlle Margiotta, Channel Manager Europe du Sud de Deep Instinct : « La sécurité et la valeur ajoutée sont des valeurs solidement ancrées dans l’ADN de SASETY, qui propose des solutions et des services basés sur des technologies pionnières. C’est un match parfait pour les deux entreprises, et ensemble nous fournirons à nos clients la solution de cybersécurité la plus innovante et la plus efficace du marché. »