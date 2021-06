Pour la première depuis les années 2000 et l’annonce de la démission de Bill Gates, une même personne assurera les deux postes clés de Microsoft : celui de CEO et de Chairman of the Board.

Satya Nadella, actuel CEO de l’entreprise, vient d’être élu « Chairman of the Board » par le comité de direction de Microsoft en remplacement de John Thompson qui occupait ce poste depuis le retrait de Bill Gates en 2014. John Tompson demeure cependant au Board de l’entreprise en tant que « Independant Director », poste qu’il avait déjà occupé entre 2012 et 2014.

Ce n’est que la deuxième fois depuis la création de l’entreprise que les deux rôles clés de CEO et Chairman sont entre les mains de la même personne. La première fois, c’était avec Bill Gates avant que ce dernier ne laisse son rôle de CEO à Steve Ballmer en janvier 2000.