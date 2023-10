SCC investit majoritairement dans Nimble, un cabinet de conseil en ingénierie numérique de 150 personnes.

« Depuis des décennies, nos clients à travers l’Europe nous font confiance pour apporter de la valeur et du soutien dans leurs environnements technologiques « , a déclaré James Rigby, CEO de SCC EMEA. « L’investissement dans Nimble – parallèlement aux investissements organiques que nous avons déjà réalisés dans les domaines du cloud, de la cybersécurité et de l’espace de travail numérique – permettra à SCC d’apporter la même confiance et la même valeur alors qu’ils s’engagent dans des parcours de transformation numérique. »

Bien que l’entreprise soit encore relativement jeune (Nimble a été fondé en 2016), elle présentait toutes les caractéristiques recherchées par SCC. « Nous avons d’abord cherché une entreprise qui partageait nos valeurs et notre engagement en matière de service client », a expliqué M. Rigby. « L’implication de Nimble envers ses clients, la culture de l’entreprise, et la façon pragmatique l’équipe de direction prend des décisions, s’inscrivent dans notre vision du Cloud. »

Pour Chris Roberts PDG de Nimble, la possibilité de travailler avec les clients des secteurs public et privé de SCC nous a séduits, ainsi que l’opportunité d’étendre les activités de Nimble en Europe, et les services du groupe. « Le partenariat avec SCC permet de développer Nimble au Royaume-Uni et au-delà », a déclaré M. Roberts. « Cela donne aux équipe de Nimble un terrain de jeu encore plus grand pour innover à travers nos capacités actuelles et pour envisager de nouveaux domaines dans lesquels nous pouvons aider les clients à accélérer leur transformation, y compris l’IA. »

SCC exploitera Nimble en tant que société distincte sous la direction de Chris Roberts et de l’équipe de direction actuelle , avec un soutien stratégique supplémentaire fourni par les cadres supérieurs de SCC.

« Avec l’empreinte mondiale de SCC et notre investissement dans les services cloud, nous disposons de véritables atouts pour aider nos clients dans leur transformation numérique « , a déclaré Christine Olmsted, Directrice du développement de SCC, et future Directrice de la stratégie de Nimble. « Nous pouvons désormais nous appuyer sur une équipe de consultants chevronnés pouvant aider les clients à formuler leurs besoins, et les équipes de développement et de livraison pour faire de cette vision une réalité. »