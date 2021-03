OWORX, la Cloud Practice de SCC UK et SCC France décrochent ensemble le statut « Advanced » d’Amazon Web Services (AWS)

SCC, acteur européen majeur des services informatiques et premier groupe informatique privé en Europe, est heureux d’annoncer l’obtention du statut de partenaire “Advanced” dans le cadre du programme de partenariat de Amazon Web Services (AWS), à travers ses activités britanniques (OWORX) et françaises.

En tant que membre de l’AWS Partner Network (APN), SCC fait partie de la communauté mondiale de partenaires s’appuyant sur AWS pour créer des solutions et des services performants. Le groupe SCC désormais «Advanced Consulting Partner» et « Services & Solutions Provider » AWS (SPP) est reconnu par des clients du secteur privé et public, pour lesquels ses experts supportent l’accélération et les transitions vers le Cloud.

Le statut « Advanced Consulting Partner» met en avant les partenaires les plus stratégiques ayant excellé dans le design de solutions professionnelles AWS. En ce qui concerne le groupe SCC, c’est aussi la reconnaissance de la qualité de ses offres de Services Managés et FinOps, permettant à ses clients d’avancer sereinement sur les innovations métiers portées par le Cloud Public.

Ce statut implique la formation et la certification des équipes, une connaissance à 360° d’AWS afin de gérer efficacement les projets des clients, hybrides ou 100% Cloud. Il s’agit d’une étape importante pour SCC EMEA, l’entreprise ayant obtenu le statut de partenaire Advanced AWS en combinant ses capacités dans ses activités britanniques et françaises. SCC est en constante évolution, remettant en question le statu quo. Ce nouveau niveau de partenariat lui permettra d’utiliser son expérience et ses connaissances pour trouver de nouvelles solutions pour ses clients, tout en maximisant sa relation avec AWS.

Didier Lejeune, CEO chez SCC France : « SCC France, acteur incontournable dans le secteur public, est heureux de l’obtention du niveau « Advanced Consulting Partner AWS », pour aller dans la continuité de sa croissance. Nous sommes déjà un partenaire clé pour de nombreux construsteurs et éditeurs de logiciels ; nous avons l’ambition de devenir également l’un des partenaires clés d’AWS dans les années à venir. »

Mike Swain, PDG de SCC UK le confirme : «Il s’agit d’une magnifique réussite et d’une juste récompense pour nos entreprises britanniques et françaises, ayant travaillé en collaboration pour obtenir le statut de partenaire Advanced d’AWS en moins de 12 mois. Nous sommes ravis de continuer à développer notre partenariat déjà bien établi et d’approfondir notre proposition de valeur technique avec AWS. » Le PDG de SCC EMEA, James Rigby commente : «Je suis fier de nos équipes britanniques et françaises qui ont obtenu le statut de partenaire Advanced d’AWS. C’est un excellent exemple de nos forces combinées et de la réussite de nos activités européennes.»

Plus d’informations : https://partners.amazonaws.com/partners/001E000000ufrdGIAQ/SCC%20FRANCE