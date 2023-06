Une plateforme logistique de plus de 5400 mètres carrés

40 collaborateurs mobilisés au sein du centre logistique

Plus de 25 000 équipements configurés, gérés, acheminés et récupérés pour être revalorisés

SCC France, partenaire informatique de confiance des plus grandes organisations et entreprises françaises, annonce l’inauguration de son site logistique dédié aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

En s’associant à l’évènement le plus important jamais organisé en France, SCC démontre son savoir-faire en gérant l’approvisionnement et la fourniture des équipements informatiques, audiovisuels, reprographiques et mobiles parmi lesquels certains produits des Partenaires TOP du CIO, ainsi que les services d’acheminement, d’installation et de maintenance qui y sont associés. SCC France assurera également la reprise de tous les équipements en leur garantissant une seconde vie après l’évènement, contribuant ainsi aux ambitions du comité en matière de numérique responsable et d’économie circulaire.

La création d’un centre logistique dédié

C’est dans cette optique qu’une partie de la plateforme logistique de Lieusaint a été privatisée et aménagée pour permettre aux équipes de SCC de mener à bien leurs opérations à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Ainsi, sur une superficie de plus de 5400 mètres carrés, de nombreux espaces (stockage, configuration de matériel, etc.) ont été créés dans un environnement ultra sécurisé.

Ce faisant, SCC est en mesure de garantir une qualité de service de premier plan et de tenir ses engagements en assurant une logistique de pointe pour livrer, installer, maintenir, puis reprendre et revaloriser une très forte volumétrie d’équipements sur les 40 sites qui accueilleront les Jeux en 2024. Globalement, plus de 40 collaborateurs seront mobilisés au sein du centre logistique et veilleront à gérer 25 000 équipements (ordinateurs portables, téléphones, imprimantes et écrans).

Des premières phases de test

Pour s’assurer de la bonne performance de l’ensemble du dispositif, différents tests sont planifiés à l’occasion d’événements sportifs d’envergure qui se dérouleront avant les Jeux olympiques. Cela permettra aux équipes de valider la pertinence de l’organisation mise en œuvre. Au final, SCC France est donc en mesure de proposer une plateforme logistique intégrée et couvrant de bout en bout les besoins spécifiques du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Didier LEJEUNE, CEO de SCC France « Nous sommes fiers d’annoncer l’inauguration de notre centre logistique dédié aux JO sur le site de Lieusaint. Ce dernier bénéficie de toutes les caractéristiques nécessaires pour que nous puissions mener à bien notre mission en nous appuyant sur des infrastructures de pointe et des équipes engagées. SCC France est fier de jouer un rôle central pour équiper les 40 sites où se dérouleront les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. »