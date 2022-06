Proofpoint, société leader en matière de cybersécurité et de conformité, annonce aujourd’hui avoir certifié son partenaire SCC France lui permettant de proposer à ses clients sa solution PSAT (Security Awareness and Training) : le programme reconnu de sensibilisation continue en cybersécurité du secteur.

L’adoption accélérée du travail en format hybride a augmenté l’exposition des organisations aux risques cyber. Une étude récente de Proofpoint a révélé que 81 % des entreprises ont plus de la moitié de leurs employés travaillant à distance (à temps partiel ou à temps plein), alors que seulement 37 % d’entre elles les forment aux bonnes pratiques en la matière. Cela illustre des lacunes inquiétantes dans la connaissance des meilleures pratiques de cyber sécurité compte tenu des « nouvelles normes » de travail.

« Pour faire face à l’ampleur et la diversité des menaces, il est aujourd’hui impératif pour les entreprises de faire évoluer le comportement de leurs collaborateurs qui sont la cible favorite des cybercriminels « , a déclaré Fabien SWIERGIEL, Directeur du centre des Compétences chez SCC France, « Les cybercriminels continuent de cibler et d’exploiter les personnes : selon le Forum économique mondial, 95 % des problèmes de cybersécurité sont imputables à une erreur humaine. Les lacunes en matière de sensibilisation et les comportements laxistes en matière de sécurité dont font preuve les travailleurs créent un risque substantiel pour les organisations et leurs résultats. Avec Proofpoint, nous souhaitons offrir une solution de sensibilisation des employés, inégalée sur le marché ».

L’outil de sensibilisation continue de Proofpoint peut aider à réduire de 90 % les attaques de phishing et les infections par des logiciels malveillants. Elle s’appuie sur une simulation de phishing personnalisée basée sur des menaces réelles, en évaluant le risque pour l’utilisateur selon un modèle centré sur les employés. Elle leur donne les moyens de signaler les messages suspects depuis leur boîte mail, réduisant ainsi le temps nécessaire pour neutraliser une menace active de plusieurs heures à quelques minutes.

Cette certification renforcera le partenariat entre SCC France et Proofpoint pour offrir les meilleurs services à leurs clients et contribuer à faire connaître les avantages d’une approche de la protection de la cybersécurité centrée sur les personnes :

La combinaison des services des experts SCC avec la solution de sensibilisation à la sécurité de Proofpoint, afin de fournir la bonne sensibilisation au bon utilisateur, au bon moment.

Assistance complète, du conseil à l’intégration, incluant la création de plans de sensibilisation et le suivi des changements de comportement, pour aider les clients à optimiser leur déploiement en fonction de leurs capacités et des ressources disponibles.

L’accessibilité des services en français, ainsi qu’en 40 langues pour soutenir les entreprises dont le personnel est localisé à l’international.

» Là où 2020 nous a appris la nécessité d’être agile et réactif face au changement, 2021 nous a appris la nécessité de mieux nous protéger « , a déclaré Laurent Courtois, directeur général France de Proofpoint. » Alors que l’email reste la méthode d’attaque privilégiée des cybercriminels, il y a une valeur évidente à construire une culture de la sécurité. Dans ce paysage de menaces en constante évolution et alors que le travail à distance devient la norme, il est essentiel que les organisations donnent à leurs employés les moyens d’agir et soutiennent leurs efforts pour apprendre et appliquer de nouvelles compétences cyber tant au bureau qu’à domicile. «