L’ESN SCC France fait le point sur son solide développement à l’occasion de son Kick Off annuel Engage qui vient de se dérouler sous forme hybride.

Une présentation de la nouvelle stratégie de croissance de SCC France

Plus que jamais, SCC France s’est positionné comme un partenaire stratégique de ses clients grands comptes et secteur public pour les accompagner dans leur transformation numérique. Cela s’est traduit par un très fort volume d’activité sur le dernier exercice. SCC France a ainsi connu une croissance de 12 % et réalisé un chiffre d’affaires de 1,87 milliard d’euros.

SCC France a également présenté son plan d’innovation qui va s’articuler autour de la refonte progressive de son propre SI et du lancement de nouveaux outils à forte valeur ajoutée, par exemple un nouveau dispositif CRM pour améliorer toujours plus sa relation client ou encore le déploiement d’un portail client qui leur permettra de suivre l’avancement des opérations.

Enfin, SCC France a réaffirmé son souhait de jouer un rôle majeur en matière de création d’emploi à long terme au sein de la filière IT française. Sur les prochains mois, 300 postes seront ouverts et un dispositif centré sur l’alternance sera aussi proposé.

Un écosystème de partenaires et clients toujours aussi dynamiques

Durant l’événement, plus de 50 tables rondes, 130 experts, 33 partenaires sont intervenus pour évoquer les sujets liés à la transformation digitale sous différents prismes : le cloud, le poste de travail, le digital workplace ou encore l’infrastructure. À cette occasion, SCC France a également réaffirmé ses liens avec son réseau de partenaires qui ont voulu remercier les équipes de l’ESN pour leur implication active dans le développement de leurs activités. SCC a reçu l’Award Veritas « New Business Growth » ou encore l’Award Dell Technologies EMEA Channel Excellence in Marketing. Enfin, 8 prix ont été remis par SCC à des clients ayant lancé des projets innovants et ambitieux.

Didier Lejeune, Président de SCC France « Notre événement Engage a été un véritable succès qui nous a permis de retrouver nos clients et partenaires et de célébrer de nombreux succès communs. Nous avons également dessiné les contours de nos orientations à long terme et mis en avant des projets qui nous sont chers, notamment en matière de RSE. Nous tenons également à remercier nos partenaires Diamond Dell et SAP pour leur soutien actif lors de cet événement. »