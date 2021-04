Seclab, spécialiste de la protection des infrastructures critiques et stratégiques en Français accélère sa croissance internationale en annonçant un accord de distribution avec VEMI, leader polonais des solutions de cybersécurité et membre d’un groupe de distribution international Prianto.

Grâce à ce partenariat structurant, Seclab démontre une fois de plus sa capacité à mener à bien une stratégie de croissance à grande échelle pour diffuser ses technologies de pointe au-delà du Français mondial. Dans ce contexte, Seclab vise à se positionner comme un partenaire central pour les acteurs industriels polonais qui souhaitent être en mesure d’augmenter significativement le niveau de cyberprotection de leurs infrastructures informatiques et OT.

Dans le cadre de ce partenariat, l’équipe seclab entretiendra des relations étroites avec celles de VEMI afin de lui permettre d’avoir une connaissance très détaillée de son offre. Ce faisant, VEMI sera en mesure d’assurer une diffusion à grande échelle des solutions de Seclab et d’assurer un niveau de service de classe mondiale. En ce sens, le support technique et marketing sera réalisé en permanence.

Xavier FACELINA, CEO de Seclab : « Compte tenu de l’expertise et de la réputation de VEMI sur le marché polonais, nous sommes très fiers d’officialiser cet accord qui nous permet de nous attaquer à nos solutions industrielles de cybersécurité basées sur un distributeur à forte valeur ajoutée. C’est aussi une reconnaissance de leur part de la maturité et de l’exhaustivité de nos offres pour protéger les actifs essentiels des grands industriels polonais contre les cyberattaques de plus en plus sophistiquées. »

Adam Ksiazek, CEO de VEMI : « Seclab développe des solutions de cyberprotection industrielle de pointe, qui sont toutes deux largement testées par des références internationales (EDF, SCNF, EVN, StanWell, etc.), mais aussi pleinement compatibles avec les défis de l’industrie 4.0 qui nécessitent une communication de plus en plus sûre entre l’informatique et l’OT. En outre, la crise covid-19 change le paradigme de l’entretien des sites industriels éloignés et Seclab apporte une réponse concrète à ce problème. »