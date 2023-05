Seclab, spécialiste de la protection des infrastructures critiques et stratégiques, élargit son cercle de partenaires au travers d’un accord majeur avec rBlox.

RBlox, grâce à son expertise, transcende les contraintes de l’infrastructure Internet traditionnelle pour atteindre de nouveaux sommets en matière de sécurité, d’évolutivité et de latence réduite. Cela permet aux entreprises de maximiser les avantages d’Internet 3.0. C’est dans ce cadre que rBlox a établi un partenariat avec Seclab, un acteur clé dans le domaine des solutions de cybersécurité, pour étudier les bénéfices tangibles du logiciel réseau de rBlox pour la sécurité.

Pour rappel, Seclab est une entreprise française (dont le siège social est à Montpellier) spécialisée dans la cybersécurité des systèmes industriels et critiques. Elle propose des solutions de rupture protocolaire pour protéger les réseaux OT (Operations technology) et IT (Information technology) des cyberattaques. Elle a des clients dans les secteurs de l’énergie, du transport, de la défense et ainsi que dans différentes structures publiques.

« Notre collaboration avec Seclab nous permettra d’explorer des moyens novateurs d’améliorer les mesures de cybersécurité, et nous sommes impatients de tirer parti de l’expertise de chacun pour faire progresser l’industrie » explique rBlox.

Xavier Facelina, Fondateur de Seclab, ajoute : « Ce nouveau partenariat est un élément fort pour Seclab qui souhaite nouer des alliances techniques et commerciales avec des acteurs complémentaires du monde de la cybersécurité. rBlox bénéficie d’une offre et d’une proposition de valeur uniques qui vont nous permettre d’offrir encore plus de possibilités pour sécuriser les opérations complexes, notamment en matière d’infrastructures legacy et d’interconnexion réseaux. »

