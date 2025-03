Sensefuel, précurseur de l’IA au service de la recherche e-commerce depuis 2017 et concepteur d’une plateforme de recherche e-commerce et de découverte de produits exploitant toute la puissance des nouvelles générations d’IA, continue d’innover et lance sa solution Sensefuel Conversation.

Transformer chaque recherche en une conversation

Sensefuel Conversation intègre des AI Sales Assistants qui combinent la puissance du Commerce Deep Learning Engine Sensefuel avec les dernières avancées de l’IA agentique. En combinaison avec la recherche par mot clé, ils permettent à chaque client d’exprimer plus en détail son contexte et besoin et guident chacun d’entre eux vers la solution la plus adaptée, un peu comme s’ils demandaient de l’aide à un vendeur en magasin. Sensefuel maîtrise la performance commerciale des produits, suit la stratégie d’entreprise et possède la capacité de recommander des produits et conseils alignés avec les besoins latents et préférences de chaque client.

Sensefuel Conversation révolutionne l’expérience d’achat en ligne

Assiste chaque client vers une solution adaptée

Sensefuel Conversation accompagne les visiteurs, aide à préciser leurs besoins, propose les produits les plus adaptés à leurs envies et prodigue des conseils avisés.

Maîtrise les codes du commerce

En capitalisant sur l’apprentissage du Commerce Deep Learning Engine, les AI Sales Assistants proposent automatiquement les produits les plus susceptibles de convenir. Ils s’alignent avec la stratégie commerciale, mettent en exergue les opérations commerciales et respectent l’identité de marque.

Se déploie facilement

Il est possible d’exposer Sensefuel Conversation sur son site en quelques clics. A l’aide d‘expériences pré-packagées, qui intègrent les best practices UX, elles se déploient par un simple copier-coller d’un tag et sont customisables pour s’adapter aux exigences de marque.

Respecte la confidentialité des données

Les AI Sales Assistants n’utilisent pas de données personnelles. Les données ne seront exploitées que pour un unique contexte. Les modèles sont cloisonnés et Sensefuel garantit que les LLMs utilisés n’exploitent pas les données pour s’améliorer.

Stéphane Vendramini chez Sensefuel « Notre moteur de Deep Learning exclusif couplé au potentiel de l’IA générative permet de proposer des expériences d’achats novatrices qui combinent compréhension des demandes et sens du commerce. Les réponses apportées aux clients sont adossées au savoir-faire métier des marques, à leur image, au ton de voix souhaité, etc. Les AI Sales Assistants exploitent l’ensemble des données et savoirs de l’entreprise mis à disposition : réseaux de magasin, processus commerciaux, SAV, contenus experts. Ils s’ajustent aux désirs et préférences de chaque visiteur. »

Quelle que soit la plateforme de marché ou la solution custom utilisée (Magento, Salesforce, SAP Hybris, Prestashop, Shopify…), Sensefuel Conversation est nativement compatible et fonctionne parfaitement avec tous les langages et technologies, sans aucune limite.