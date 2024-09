L’éditeur Sensefuel présente sa nouvelle identité de marque, l’aboutissement d’un projet de longue haleine destiné à mieux mettre en avant le nouveau positionnement et la proposition de valeur de son offre.

Concrètement, Sensefuel équipe les marques et enseignes d’une plateforme de recherche e-commerce et de découverte produits fondée sur une puissante technologie de Deep Learning. Sensefuel crée des expériences d’achat captivantes, adaptées aux sensibilités et contextes de chaque visiteur, pour convertir les recherches en ventes. Équipé des meilleures capacités de recherche, de recommandation et d’hyperpersonnalisation, le moteur de vente e-commerce Sensefuel exploite des réseaux de neurones pour prédire, en fonction de leurs comportements sur le site, chaque préférence consommateurs.

La pertinence des résultats de recherche et de découverte produits est constamment améliorée, sans avoir besoin de collecter des données personnelles. Sensefuel permet donc de transformer chaque recherche en un parcours d’achat hyperpersonnalisé qui humanise l’expérience et convertit les visiteurs.

Pour mieux mettre en avant ces éléments et leur donner plus de lisibilité, Sensefuel a fait évoluer l’ensemble de ses outils de communication et notamment son site, sa charte graphique, mais également son blog où sont publiées de nombreuses informations à valeur ajoutée sur le secteur du e-commerce, de l’expérience client, du merchandising ou encore de l’hyperpersonnalisation et du search.

Stéphane Vendramini, CEO de Sensefuel « Depuis notre création en 2017, c’est la première fois que nous retravaillons notre identité. Ce changement nous paraissait important afin de refléter plus fidèlement l’entreprise que nous sommes devenus et la plateforme que nous proposons. Nous avons grandi, le périmètre fonctionnel proposé est aujourd’hui beaucoup plus large. Nous nous positionnons comme un leader de l’e-commerce search & product discovery en Europe, avec plus de 150 enseignes et marques qui optimisent leur conversion et expérience client à l’aide de nos solutions. »