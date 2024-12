Shortways, éditeur d’un assistant numérique qui accompagne les entreprises dans la digitalisation du travail, étoffe son cercle de partenaires stratégiques en annonçant un accord avec Sopra HR Software, expert des solutions et services pour la paie et les RH, et qui répond aux enjeux des directions des Ressources Humaines des organisations de moyennes et grandes tailles, des secteurs d’activités public et privé.

Spécialiste de la Paie, du Talent Management et du pilotage des RH, dans un contexte local et international, Sopra HR privilégie la co-innovation et favorise les enjeux de performance de la fonction RH autour d’une expérience collaborateur optimale. C’est dans ce contexte qu’un partenariat structurant a été conclu avec Shortways afin d’optimiser la prise en main des solutions Sopra HR 4YOU.

Forts de cette annonce, les utilisateurs de Sopra HR 4YOU, vont pouvoir rapidement prendre en main leurs outils, bénéficier d’une assistance continue pour parfaitement les maitriser et mener à bien leurs missions. Accessible depuis leur solution, l’assistant Shortways est un outil pratique, complet et adapté au développement de l’expérience utilisateur. Avec Shortways, les process RH sont simplifiés et les utilisateurs des solutions de Sopra HR Software découvrent et se forment à leur environnement de travail à leur convenance et en toute simplicité. A noter enfin que Sopra HR University réalise des contenus Shortways dans les projets mis en œuvre.

Toan Nguyen CEO de Shortways : « Nous sommes fiers d’annoncer ce partenariat stratégique avec Sopra HR Software qui édite des solutions largement répandues et utilisées à l’échelle internationale. Fort de notre accord, les temps d’appropriation nécessaires à la bonne utilisation des solutions de Sopra HR Software sont ainsi raccourcis et les utilisateurs sont en mesure de pleinement exploiter le potentiel de leurs applications. Performance, expérience et agilité sont donc au centre de notre partenariat avec Sopra HR Software. »

Christophe Bertrand Directeur d’HR Transformation Sopra HR Software : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec Shortways, qui nous permet de renforcer l’adoption de nos solutions digitales à l’échelle internationale. L’outil d’adoption de Shortways offre une aide contextuelle simple et rapide, permettant aux utilisateurs de s’approprier l’ensemble des fonctionnalités de nos applications. Ce partenariat s’inscrit dans notre démarche d’amélioration continue de la performance et de l’expérience utilisateur, en mettant l’accent sur l’agilité et la simplicité de mise en œuvre. Ensemble, nous facilitons la conduite du changement et contribuons à la réussite de nos clients. »