Shortways, éditeur d’un assistant numérique qui accompagne les entreprises dans la digitalisation du travail, confirme sa dynamique de croissance avec une hausse de 13% de son chiffre d’affaires en 2023 et passe la barre symbolique du million d’euros de chiffre d’affaires. Cette annonce atteste une nouvelle fois la capacité de l’entreprise à innover dans un marché toujours plus concurrentiel.

Au service des grandes organisations, Shortways apporte un gain de temps et un support performant à l’adoption du digital. Grâce à Shortways, les entreprises passent au 100 % digital sur la formation IT et divisent par dix leur nombre d’appels au support. Les clients de Shortways sont des grands groupes qui économisent fortement sur leurs coûts de support utilisateurs. Plus de 250 000 personnes utilisent ses solutions au quotidien.

Une croissance portée par l’innovation et l’expertise

En 2023, Shortways a fortement investi pour développer ses ventes et faire évoluer son offre. Dans ce contexte, l’éditeur a notamment annoncé la disponibilité d’un nouvel outil « Shortways Smart Ticketing » qui permet aux collaborateurs de bénéficier d’un support contextualisé dans leur usage quotidien de leurs outils digitaux. Il s’agit d’une première sur le marché. D’ores et déjà, de nombreuses structures ont manifesté leur intérêt pour cette solution et de premiers projets sont en cours de mise en œuvre.

Shortways a également constaté une forte récurrence des revenus, ce qui montre sa capacité à accompagner durablement ses clients dans leurs projets et à faire évoluer ses outils en continu pour répondre à leurs nouvelles demandes. Toujours au niveau commercial, au-delà de la fidélisation de ses clients existants et de l’extension de leurs projets, Shortways a également signé plus de 15 nouveaux contrats d’envergure auprès d’entreprises de premier plan qui se positionnent sur des secteurs d’excellence comme les banques, assurances, l’agroalimentaire ou encore l’énergie. En 2024, Shortways devrait continuer sur cette trajectoire de croissance.

Toan NGUYEN, CEO de Shortways « Passer la barre symbolique du million d’euros est un formidable encouragement pour nos équipes. En quelques années, nous avons démontré notre aptitude à accompagner les plus grandes entreprises dans leurs projets d’adoption de leurs solutions de gestion SIRH, ERP, etc. Nous bénéficions d’un positionnement clivant sur le marché qui nous permet de donner un vrai visage au concept de support contextualisé aux utilisateurs. »