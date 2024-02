Experteam, société de conseil et d’expertise IT, remporte un marché de trois ans auprès de Sienna Investment Managers pour l’accompagner de bout en bout dans le pilotage de son projet de gestion de postes de travail à l’échelle européenne.

Sienna Investment Managers est un gérant d’actifs paneuropéen et multi-expertise faisant partie du groupe GBL (société d’investissement cotée). Combinant actifs cotés et privés (immobilier, dette privée, private equity et venture capital), Sienna Investment Managers développe pour ses clients des solutions personnalisées et innovantes, pour donner du sens à leurs investissements.

A la suite d’une montée en puissance de ses activités et à différentes opérations de croissance externe, Sienna Investment Managers a souhaité industrialiser la gestion de ses postes de travail et confier ce projet à un expert reconnu. Après étude des offres du marché, Experteam a été sélectionnée pour son savoir-faire autour des technologies Microsoft et pour sa capacité à piloter un projet d’envergure à l’échelle européenne.

L’ESN va donc intervenir sur différents aspects complémentaires tels que la gestion de l’ensemble des appareils (PC, portables, tablettes), la sécurisation des postes de travail (Antivirus, service SOC as a service, gestion des patchs…), la gestion des licences M365 et leur déploiement ou encore la sauvegarde des postes, en se conformant à la réglementation liée à l’activité des sociétés de gestion du groupe Sienna Investment Managers. A ce jour, le périmètre concerné par ce projet couvre plus de 500 équipements utilisés par près de 300 collaborateurs répartis dans les différents bureaux de Sienna Investment Managers (France, Luxembourg, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne et Corée).

Enfin, au-delà des aspects du Run, Experteam travaillera étroitement avec les équipes de Sienna Investment Managers pour les conseiller et leur apporter des pistes de réflexion afin de mener à bien leur projet de transformation numérique vers une gestion optimisée du poste de travail. Forte de son partenariat avec Experteam, Sienna Investment Managers pourra donc bénéficier de toutes les ressources et de l’agilité nécessaires pour faire évoluer en continu son environnement Workplace.