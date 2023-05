SMILE, pionnier de l’open source, dévoile une ambitieuse stratégie de croissance européenne nommée « Open Up »

SMILE, leader de l’open source dont l’ADN est ancré sur la bienveillance et le partage, annonce un nouveau plan stratégique nommé Open up. Après avoir mené avec succès son plan Open Arrow, SMILE présente une nouvelle stratégie ambitieuse structurant les étapes de son développement sur les trois années à venir. Ce plan Open Up initie une nouvelle phase du développement du Groupe à l’échelle européenne et doit lui permettre de poursuivre sa mutation en s’appuyant sur 5 grands piliers complémentaires :

1/ Consolider l’identité du groupe

Regroupant plus de 2 000 talents, dont certains issus d’opérations de croissance externes récentes, SMILE cherche désormais à fédérer l’ensemble de ses équipes dans un nouveau projet collectif et renforcer le partage d’une vision commune. Dans le cadre de son nouveau plan stratégique, l’ESN va moderniser son organisation pour se positionner durablement comme un acteur global de l’Open Source à même de répondre à des projets à forte valeur ajoutée et à l’échelle européenne.

2/ Être toujours plus à l’écoute de ses clients

SMILE entend renforcer l’avantage concurrentiel de ses clients en leur proposant des solutions open source industrielles et évolutives, tout en favorisant des solutions convergentes axées sur les données et le cloud. L’ESN continuera à placer l’innovation au cœur de l’expérience, des utilisations et des technologies.

3/ S’appuyer sur des équipes expertes et engagées

Développer l’attractivité de la marque employeur et promouvoir les valeurs d’expertise, de montée en compétence, de respect et de bien-être sont autant d’éléments structurants et dans l’ADN de SMILE. Les collaborateurs doivent vivre une expérience professionnelle unique et évoluer dans un environnement multiculturel, soutenus par des managers inspirants qui sont constamment stimulés pour donner le meilleur d’eux-mêmes.

4/ Placer le numérique responsable au cœur de sa stratégie

SMILE s’engage à avoir un impact positif sur son secteur en mettant le numérique responsable au premier plan de sa stratégie. Pour ce faire, l’entreprise s’appuiera à la fois sur sa politique interne de RSE et sur le déploiement d’une offre de numérique responsable pour ses clients. SMILE va ainsi investir des ressources importantes pour proposer une offre responsable axée sur le Green IT, l’inclusion et la sécurité.

5/ Renforcer sa présence internationale

Au cours des prochaines années, SMILE compte investir massivement pour accroître sa présence en Europe et positionner sa marque comme une référence. L’ESN ambitionne de réaliser plus de 25% de son chiffre d’affaires hors de France au cours des trois prochaines années et de rassembler 50% de ses effectifs dans les pays où elle est implantée.

« À travers ce nouveau plan stratégique, nous ambitionnons de poursuivre notre rythme de croissance à deux chiffres et de réaliser un CA de 250 millions d’euros. Dans ce contexte, nous allons poursuivre notre croissance organique et étudier de nouvelles opérations de croissance externe ciblées pour accroître notre proposition de valeur et notre empreinte géographique. Nous bénéficions de toutes les ressources nécessaires pour mener à bien notre plan Open Up, intégrer en continu de nouveaux talents, offrir à nos clients une réelle excellence opérationnelle et nous développer largement à l’échelle européenne » précise Marc Palazon, CEO de SMILE.