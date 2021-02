Smile, leader européen du numérique ouvert, et ORO, concepteur de la plateforme OroCommerce, poursuivent leur route commune avec l’obtention du certificat Gold Partner délivré début janvier 2021.

Smile confirme ainsi sa volonté de contribuer aux innovations des éditeurs à travers sa stratégie d’investissement, de formation des équipes et de R&D. Concrètement, ce sont plus 90 jours de formation en 2020, près de 20 experts formés sur la solution, et le développement de deux modules majeurs présents sur la marketplace : Product Review et Elastic Suite (searchandising).

Jean-Charles Bordes, VP e-commerce chez Smile, témoigne : « Nous sommes très fiers de cette distinction, fruit de notre engagement aux côtés de l’éditeur et de nos investissements. Avec près de 2 ans d’expérience sur l’intégration du produit et de collaboration avec les équipes Oro, nous sommes très satisfaits. »

« Notre croissance sur le marché européen passe par une sélection de partenaires experts. Travailler avec Smile est l’assurance de lancer des projets de qualité qui répondent pragmatiquement aux attentes de nos clients », a déclaré Laurent Desprez, Vice-Président General Manager ORO Europe.

À ce jour, plus de 150 entreprises s’appuient sur OroCommerce pour mener à bien leurs opérations e-commerce dans divers secteurs comme le retail, l’industrie, la fabrication, le transport et la mode.