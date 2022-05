Le leader du digital et de l’open source, spécialiste des plateformes marketplaces e-commerce Smile et Octopia, l’éditeur de solutions marketplace, annoncent nouer un partenariat pour offrir à leurs clients le meilleur accompagnement dans la mise en œuvre et le lancement de leur marketplace.

Grâce à ce partenariat, les clients de Smile pourront bénéficier de l’excellence opérationnelle d’Octopia qui repose sur son expertise technologique et son catalogue de vendeurs qualifiés, mais aussi son service de fulfillment.

Smile étend ainsi son expertise et continuera d’offrir des expériences client de haut niveau et à favoriser la performance business des e-commerçants.

Le choix pour Smile était évident : Octopia propose une solution unique à ses clients en France et à l’international, qui adresse tout le cycle de vente. La mise en place de la plateforme technologique, une proposition d’offre très large de produits à vendre et l’expertise logistique, dont le stockage et la livraison des produits.

Pour Octopia, cette collaboration permettra de développer son portefeuille de clients à l’international, de développer de nouveaux projets de marketplaces.

Les retailers leaders en France et dans le monde sont ceux qui ont développé une marketplace. Ce modèle constitue un accélérateur majeur de business grâce au catalogue riche et complémentaire qui répond aux exigences de leurs clients finaux.

Pour autant, la réussite de ce modèle réside dans la capacité des acteurs à posséder un catalogue de vendeurs qualifiés et à répondre à un critère d’achat en ligne tout aussi important que le prix désormais : la rapidité et la qualité de livraison.

La marketplace offre la possibilité d’étendre rapidement et avec peu de contraintes son catalogue de produits et services. C’est un formidable levier d’acquisition de trafic, de conversion client et de fidélisation.

Jean Charles Bordes, Head Of Digital & E-commerce, Smile : « Très tôt, en 2020, nous nous sommes intéressés à Octopia parce qu’ils offrent exactement ce dont les marchands ont besoin. Nous intégrons depuis longtemps des technologies Marketplace. Souvent, nos clients ont deux difficultés majeures qui ralentissent considérablement leur time-to-market et leur ROI : la difficulté à onboarder les bons vendeurs et la capacité à répondre à l’exigence d’immédiateté des clients. Personne sur le marché ne sait y répondre aussi bien qu’Octopia qui possède plus de 10 ans d’expérience sur ces enjeux ».

Bastien Giner, Global Head of Partnerships, Octopia : « Ce partenariat avec Smile est tout naturel. Nous avons une vision commune de latransformation du marché vers un modèle Marketplace. Aux côtés des équipes passionnées et expertes de Smile, nous adressons les projets de nos clients avec une agilité forte, en phase avec le besoin d’accélération business des marques et retailers.

Smile compte indéniablement parmi les acteurs reconnus en matière d’intégration de solutions e-commerce, par leur capacité à mener des projets complexes et multi-technos avec un prisme business et orienté conversion. La présence de Smile à l’international et sur des segments non adressés par Octopia nous ouvre à de belles perspectives partenariales et de développement ».