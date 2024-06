Avec une stratégie de croissance s’appuyant sur des équipes locales, Snom France franchit un nouveau pas en recrutant un ingénieur de support technique qui prend en charge tous les aspects techniques de la relation avec les partenaires français.

Basé à Bordeaux, Abdenasser Ghomri, 37 ans, a travaillé pendant 13 ans chez un fournisseur de téléphones IP bien connu où il a occupé différents rôles techniques. Dernièrement, il était Senior Technical Lead. Au cours de cette période, il s’est principalement concentré sur les partenaires EMEA et les fournisseurs ITSP offrant un soutien pré- et post-vente ainsi que des formations en ligne et sur site.

« Il était temps de relever de nouveaux défis professionnels », a déclaré Ghomri, qui a rejoint Snom Technology en qualité de Technical Support Engineer Lead depuis le 1er avril. « Je suis conscient des attentes des partenaires Snom en termes de support technique local, et je suis ravi de l’opportunité de contribuer au succès d’une marque de téléphonie IP haut de gamme et mondialement utilisée ».

Dans son nouveau rôle, Abdenasser Ghomri peut tirer parti de sa longue expérience dans la gestion de projets complexes et d’exigences techniques, ajoutant ainsi des informations et une expertise précieuses à ses opérations quotidiennes avec les partenaires et les clients finaux de Snom France.

Au cours des prochaines semaines, il s’engagera avec les partenaires Snom, qui bénéficieront de son expertise, avec, au besoin, le soutien de Luca Livraga (Team Lead Technical Account Management EMEA).

Gregory Rogé, Channel Director France chez Snom Technology, se réjouit de l’arrivée d’Abdenasser Ghomri dans l’équipe française : « Abdenasser Ghomri est un gain pour nous et pour nos partenaires et clients, qui s’attendent à ce qu’une marque premium fournisse à la fois des ventes et un support technique sur site. Nous sommes très heureux de l’accueillir dans notre équipe».

Abdenasser Ghomri est le troisième recrutement de Snom au cours des deux derniers mois. Joost Giezeman a également récemment rejoint l’équipe Snom en tant que Channel Manager Benelux + Nordics et Nasim Uddin est le nouveau Account Manager Moyen-Orient, Asie du Sud et du Sud-Est.