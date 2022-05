SNOM France, fabricant et pionnier de la téléphonie IP, met à l’honneur ses partenaires en leur remettant différents awards.

Sur son dernier exercice, Snom France a enregistré l’une des plus importantes croissances à l’échelle européenne (+ 57 %) réalisée exclusivement en indirect par son réseau. Cette formidable percée s’explique par l’évolution des usages de la communication en entreprise, la qualité des solutions proposées par le constructeur et bien entendu la forte implication de son réseau de partenaires qui réunit à ce jour 800 entreprises en France.

Fabio Albanini, chez Snom « Malgré un contexte économique tendu, nos partenaires nous ont permis de réaliser une nouvelle croissance exceptionnelle sur notre dernier exercice. Nous sommes fiers de décerner à nos distributeurs nos nouveaux awards et les remercions chaleureusement pour leurs efforts pour vendre largement nos produits dans les pays où ils sont implantés. »

Les awards décernés sont attribués sur la base de critères objectifs comme les volumes de ventes réalisées, la qualité du service délivré aux clients, la durée du partenariat, etc. Snom France récompense donc une approche globale qui va bien au-delà du simple chiffre d’affaires réalisé par le partenaire. Une nouvelle fois, les partenaires français se situent dans le haut du classement en Europe avec deux partenaires Platinum (Edox et Nexitup) et deux Gold (IT-Logiq et ACTN).

Myriam LGHADIOUI, chez Snom France « Nos partenaires nous ont permis de réaliser une très belle croissance et de déployer à grande échelle de nouveaux produits auprès d’entreprises et d’organisations de toutes tailles. Leur implication et fidélité sont autant de points déterminants que nous souhaitons récompenser. Une fois encore, les partenaires français se sont largement distingués en Europe. Nous les remercions et sommes fiers de compter ACTN, Edox, Nexitup et IT-Logiq parmi les acteurs les plus performants. »

Matthieu CHESSARI chez Platinum Alliance Com « Nous sommes très fiers d’avoir obtenu pour la deuxième année consécutive le statut de distributeur Platinium Snom. Cette distinction vient récompenser le travail de toutes nos équipes dans l’accompagnement quotidien de nos partenaires intégrateurs. Pour Alliance-Com, Snom est un partenaire de confiance avec qui nous partageons une vision commune et une stratégie Channel 100% indirecte.Nous bâtissons ensemble des relations de qualité avec les intégrateurs Français et les accompagnons sur de nombreux projets de communications unifiées. Le portfolio riche, innovant et qualitatif de Snom leur permet de faciliter en toute sérénité les évolutions des outils de communication et la digitalisation des entreprise Françaises. »

Philippe GINOT chez EDOX « Il y a maintenant 6 ans, Edox a obtenu le statut de partenaire Platinum Snom.C’est non sans émotions que nous recevons ce trophée de partenaire Platinum pour la sixième année consécutive. C’est le résultat d’un investissement sans faille et privilégié entre un constructeur et son distributeur. Le fruit d’une collaboration étroite et constructive comme on aimerait en retrouver plus souvent. Et surtout une offre de produits innovants, performants et irréprochables. Un grand merci à Gernot SAGL et Fabio ALBANINI pour leur soutien et leur confiance pour développer ensemble la marque Snom. Un grand merci aussi à l’équipe Française de Snom, Myriam LGHADIOUI, Noémia DOMINGUES et Grégory Rogé pour leur implication et leur accompagnement au quotidien. »