Cette nouvelle série a été spécialement conçue pour répondre aux besoins d’une industrie qui, malgré sa sensibilité aux prix, s’appuie sur la praticité, l’innovation et un bon design pour se démarquer de la concurrence.

Les appareils IP conçus individuellement par Snom, une marque haut de gamme mondialement établie de l’industrie des télécommunications, sont depuis longtemps utilisés avec succès dans l’industrie hôtelière haut de gamme. Cet accessoire de chambre est généralement considéré comme un atout pour l’industrie, car une chambre d’hôtel avec téléphone est toujours essentielle pour gagner des étoiles. Mais tous les hôtels ne veulent pas de téléphones professionnels sophistiqués dans les chambres. Seule une minorité de personnes a réellement besoin d’une fraction de ces fonctions si appréciées par le monde de l’entreprise. Dans le secteur de l’hôtellerie, on donne de l’importance à des caractéristiques complètement différentes. Il s’agit notamment de la facilité de nettoyage, de la personnalisation, de la lisibilité et du design. Il y a aussi la question de la protection des données, car la liste d’appels du client précédent ne devrait pas être accessible à des tiers.

Ces particularités ont SNOM, le pionnier de la téléphonie IP, a s’intéresser de près aux exigences de ce secteur. Snom s’adresse maintenant à l’industrie avec une ligne de téléphones IP dédiés. Celle-ci propose une gamme de modèles, qui ont été spécialement développés pour l’industrie hôtelière, les auberges de jeunesse et les locaux commerciaux.

Des téléphones de chambre ultramodernes pour plus de commodité dans le secteur de l’industrie hôtelière

Des touches de numérotation rapide pour les principales fonctions (réception, réveil, réservation, appel d’urgence, etc.) , une large gamme d’options de fonctionnement (qu’il s’agisse d’IP/DECT pur sur IP ou Wi-Fi), les nouveaux appareils pour l’industrie hôtelière s’avèrent être des accessoires élégants ainsi que des moyens de communication performants. Tous les modèles disposent d’une surface antibactérienne pour la protection contre les germes et présentent un design épuré qui s’adapte à tout espace. Bien entendu, tous les modèles bénéficient des avantages de la téléphonie de pointe, avec un haut-parleur, la mise en sourdine et la possibilité de mettre les appels en attente. Ils offrent également la fameuse qualité audio de Snom. Le fabricant fournit une garantie de trois ans sur tous les appareils des nouvelles séries HD et HM.

L’indispensable

Les nouveaux modèles HD100 et HD101 s’intègrent à tous les environnements. Les appels et les messages en attente sont également indiqués sur l’écran. Grâce à l’alimentation PoE, aucun point d’alimentation supplémentaire n’est nécessaire dans la pièce. Les deux appareils peuvent être labellisés individuellement – le HD100 sur la station, le HD101 sur le combiné. Contrairement au HD100, le HD101 est un appareil DECT sur IP de pointe avec un combiné sans fil pour la plus grande liberté de mouvement : La base DECT intégrée offre une portée de signal allant jusqu’à 50 m et prend en charge jusqu’à trois combinés Snom HD1 DECT.

Le polyvalent

Les modèles HD350W et HD351W sont des téléphones de bureau Wi-Fi de pointe dotés d’un panneau de commande convivial avec des touches de fonction et un clavier qui rehaussent le design moderne. Les deux appareils offrent toutes les fonctionnalités des modèles d’entrée de gamme mentionnés ci-dessus, y compris la possibilité de faire fonctionner le téléphone via PoE. Tout comme le HD101, le HD351W dispose d’une station de base DECT intégrée, c’est-à-dire d’un combiné sans fil et d’un support pour cinq autres combinés Snom HD3.

Le mobile

Avec les appareils HM201 et HM2, le fabricant propose une solution complète composée d’une station de base DECT pour accueillir jusqu’à quatre téléphones hôtes (y compris la chambre à coucher, le hall, le salon et la salle de bain) avec la technologie sans fil DECT-over-IP pour une plus grande liberté de mouvement. Le téléphone peut être personnalisé avec le logo de l’hôtel sur l’écran. Le design moderne et élégant et le grand écran couleur font de ces téléphones des objets qui attirent l’attention dans toutes les pièces.

« Avec ces solutions innovantes, nous établissons de nouvelles normes dans le secteur de l’hôtellerie et de l’industrie de l’hôtellerie. Nos appareils permettent à toutes les catégories d’hôtels d’offrir également à leurs clients le meilleur équipement dans ce domaine – et à un prix typique de l’industrie », explique Jan Boguslawski, Technical Product Manager chez Snom.