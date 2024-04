VTech confie à Snom, la marque allemande de premier choix pour les terminaux et solutions VoIP professionnels, la responsabilité de la vente de ses produits pour entreprises dans la région Asie-Pacifique (APAC), avec effet immédiat. Le fabricant allemand prend en charge dès maintenant la distribution des téléphones VoIP pour les entreprises et le secteur industriel dans cette nouvelle région avec Fabio Albanini en tant que Directeur Commercial

Une stratégie de commercialisation ne s’avère bonne que lorsqu’elle porte les fruits escomptés et qu’on la réajuste en cas de doute. C’est ainsi que VTech, la société mère de Snom Technology basée à Berlin, a décidé de faire évoluer la stratégie qu’elle a empruntée il y a plus de sept ans.

Lors du rachat de Snom par VTech en 2016, la répartition régionale des ventes entre la maison mère et Snom Technology était claire : le spécialiste berlinois de la communication professionnelle sur IP aurait pris la tête des opérations en EMEA, mais le développement du marché du VoIP B2B en Asie-Pacifique serait toujours géré par la maison mère. Cependant, au sein du groupe, le spécialiste des produits VoIP pour entreprises est Snom Technology. La croissance continue de Snom en EMEA ces dernières années prouve que le fabricant allemand connaît bien les besoins d’un marché exigeant, dont celui de la communication professionnelle. Une raison suffisante pour confier à la filiale européenne l’extension du marché dans la région APAC.

La décision a été prise après une analyse minutieuse de la situation. En 2023 la région Asie-Pacifique représentait une importante part de marché de plus de 23%, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,0% du chiffre d’affaires mondial du marché VoIP (source : Cognitive Market Research. De plus, jusqu’en 2030, on prévoit un taux de croissance également élevé de 12 % (source : Fortune Business Insights). Cela s’explique par la demande croissante de solutions de téléphonie basées sur le cloud, qui stimuleront également la demande de téléphones VoIP professionnels dans la région. L’évolution rapide de l’infrastructure de télécommunications en Chine, au Japon, en Corée du Sud, en Inde et en Australie, en faveur de réseaux de communication solides, évolutifs et flexibles, offre de grandes opportunités de développement au marché de la téléphonie VoIP professionnelle dans la région Asie-Pacifique.

« Le défi est à notre portée et nous l’envisageons avec optimisme », déclare Fabio Albanini, désormais Head of sales EMEA & APAC chez Snom Technology . Au cours des derniers mois, le fabricant allemand a mis en place une équipe qui gère déjà les relations avec les distributeurs existants et potentiels de la région. « Toutefois, le succès de notre stratégie repose également sur le principe de la gestion locale. Nous ne pourrons répondre que partiellement aux exigences d’une région aussi vaste que le marché Asie-Pacifique. Mais nous comptons bien sûr beaucoup sur une croissance suffisante pour avoir bientôt des collaborateurs locaux dans cette région également ! »