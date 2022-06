Avec les stations de base DECT M100 SC et M400 DC ainsi que les nouveaux téléphones IP DECT M10 SC et M30, Snom répond à la demande de téléphonie IP professionnelle sans fil pour le télétravail et les petites entreprises de moins de 20 employés.

Les petites organisations telles que les bureaux éphémères , les cabinets de groupe ou les cabinets d’avocats comptant de 1 à 20 employés préfèrent généralement utiliser des téléphones sans fils. Cela découle souvent d’un besoin de flexibilité lors du choix du lieu de travail (en particulier dans le mode de travail hybride) ou d’une mobilité accrue des employés dans des petits environnements de travail. Par conséquent, ils sont souvent dotés de solutions DECT en provenance du marché des utilisateurs finaux. Les fonctions de ces solutions sont donc limitées, car de nombreuses applications, de la commutation au transfert d’appels, ne sont pas nécessaires dans la sphère privée. Ainsi, ces organisations sont appelées à se contenter soit de l’absence de solutions, soit de solutions semi-professionnelles. Cela se traduit souvent par une baisse de la productivité des salariés.

Mais les choses peuvent être différentes…

Snom Technology, une marque mondialement reconnue de téléphones IP haut gamme, a toujours été fidèle à sa mission en fournissant à tous les types d’entreprises – quelle que soit leur taille – des solutions VoIP personnalisées. Aujourd’hui, elle étend la révolution DECT au segment des petites organisations et des travailleurs à domicile, en proposant deux équipements sans fil spécialement conçus pour les organisations plus petites et plus flexibles.

Stations Snom DECT M100 SC (Single Cell) et M400 DC (Dual Cell)

Conçue pour répondre aux besoins des petites organisations et pour une utilisation dans des environnements de travail hybrides, la station de base DECT Snom M100 SC offre toutes les fonctions nécessaires à la communication professionnelle. Il s’agit notamment de la prise en charge du LDAP et d’un répertoire téléphonique central avec 1 000 entrées partagées entre tous les téléphones connectés,. A noter également la possibilité de bénéficier de la mémorisation de dix numéros abrégés, de l’identification de l’appelant (CLIP) du verrouillage et du mode ne pas déranger. L’un des points forts du Snom M100 SC est sa capacité à connecter la station de base à un système à grande échelle via VPN. Cela permet non seulement d’accroître la sécurité des appels téléphoniques, mais aussi de mettre à la disposition de l’utilisateur toutes les fonctions de base du siège de l’entreprise (carnet d’adresses partagé et bien plus encore).

La station de base DECT Snom M400 DC offre également une extensibilité automatisée à deux cellules dans le réseau local, car le puissant Call Manager gère jusqu’à 20 appels simultanés avec jusqu’à 40 comptes SIP. Le M400 répond aux dernières normes de cryptage, offre une itinérance transparente entre différentes stations de base et utilise la même architecture pour les mises à jour de logiciels et de sécurité que le système multi-cellulaire M900.

Les deux nouvelles stations de base DECT, les modèles Snom M100 SC et Snom M400 DC, destinées aux petits bureaux et aux bureaux à domicile, offrent une gamme étendue de fonctions, dont les conférences téléphoniques, la mise en sourdine, le renvoi d’appel, le basculement ou la mise en attente des appels, les journaux d’appels, l’enregistrement de la durée des appels et la réconciliation du répertoire téléphonique pour les appels entrants ou sortants. Des aspects tels que la maintenance à distance et l’installation sans intervention sont disponibles pour les partenaires des PBX Cloud et VoIP.

Téléphones DECT sur IP Snom M10 SC et Snom M30

Le nouveau téléphone DECT Snom M10 SC, qui est proposé à un coût compétitif, est parfaitement adapté au M100. Avec une qualité audio cristalline, il offre toutes les fonctions d’appel essentielles combinées à des caractéristiques professionnelles, ce qui est également un élément fondateur de la station de base Snom DECT M100 SC. Il dispose également d’un répertoire téléphonique local de 500 entrées.

L’écran monochrome intégré de 1,8 pouce, facile à lire et doté d’icônes plus grandes, est rétroéclairé, tout comme le clavier. La batterie permet jusqu’à 9 heures d’autonomie en conversation ou jusqu’à une semaine d’autonomie en veille. Le combiné est également équipé de quatre touches de fonction LED librement programmables.

D’autre part, le nouveau téléphone DECT Snom M30 fonctionne avec toutes les stations de base multicellulaires Snom DECT à partir du nouveau Snom M400 DC et il garantit jusqu’à 22 heures d’autonomie en conversation et jusqu’à deux semaines en veille.

La combinaison parfaite

En utilisant la station de base DECT compacte Snom M100 SC pour la téléphonie fixe et dans le Cloud, les petits bureaux et les télétravailleurs bénéficient d’une solution professionnelle et flexible, supportant huit identités SIP, six appels simultanés et jusqu’à dix téléphones DECT sur IP Snom M10 SC.

La station de base DECT Snom M400 DC permet d’utiliser jusqu’à 20 appareils mobiles multicellulaires DECT de type Snom M30, tandis que dix appels simultanés peuvent être effectués. Le Snom M30 est également compatible avec toutes les stations de base multicellulaires DECT Snom à partir du modèle M400 DC. Avec les systèmes multicellulaires DECT Snom, le modèle Snom M30 prend également en charge les fonctions de mini navigateur XML, offrant aux partenaires technologiques de Snom une intégration encore plus poussée au PBX.

« Au cours des deux dernières années, nous avons beaucoup parlé de l’importance des technologies modernes de télécommunications pour les grandes entreprises et les PME dans les scénarios de « nouveau travail ». Mais un segment important de notre économie, comme les organisations des petits bureaux et des bureaux à domicile, a été ignoré », commente Oliver Wittig, vice-président des relations avec les entreprises chez Snom Technology. « Avec ces nouveaux produits, Snom met un terme à cette défaillance et répond spécifiquement aux besoins des petites organisations. « Désormais, les petits bureaux et les télétravailleurs n’ont plus à répondre à d’éventuelles restrictions en matière de téléphonie en raison de rapports qualité-prix défavorables », conclut M. Wittig.