Un partenariat stratégique permet aux entreprises d’élargir les possibilités de migration vers SAP S/4HANA ;

Le logiciel CrystalBridge® de SNP facilite le processus tout en garantissant une plus grande rapidité et sécurité ;

Le partenariat vise à ouvrir le marché français et du Benelux à SNP et s’adresse à d’autres pays dans lesquels delaware est présent.

delaware, consultant international en informatique et en gestion, et acteur de niche dans le Gartner Magic Quadrant 2020 pour les solutions SAP S/4HANA Application Services et SNP Schneider-Neureither & Partner SE, un des principaux leaders mondiaux de solutions logicielles destinées aux processus de transformation numérique et à la migration automatisée des données dans l’environnement SAP, unissent leurs forces dans le but de faciliter, d’accélérer et de sécuriser la migration vers SAP S/4HANA. L’accord porte sur l’utilisation du logiciel CrystalBridge® de SNP et sur les savoir-faire qu’il intègre : une plateforme de transformation des données qui permet aux entreprises fonctionnant sous SAP de migrer et de mettre à jour simultanément leurs données dans un seul et même projet de lancement.

Ce partenariat stratégique s’inscrit dans le cadre des efforts continus de delaware pour améliorer la complexité, les délais d’exécution et les risques des migrations vers SAP S/4HANA, tant pour les moyennes que pour les grandes entreprises. « De nombreuses sociétés sont aujourd’hui exposées à des projets de transformation complexes concernant SAP S/4HANA », déclare Folker Lamote, associé de delaware. « Avec CrystalBridge, nous pouvons apporter à notre portefeuille une nouvelle dimension unique, en phase avec notre ambition commune d’offrir à nos clients la solution la mieux adaptée à leurs besoins. Ceci vaut pour notre réseau de plus de 150 clients, mais également pour les organisations que nous ne connaissons pas encore. »

Une approche « BLUEFIELD »

CrystalBridge® tient compte de l’approche unique de migration sélective des données de SNP BLUEFIELD™. « En séparant le système de ses données, le processus de migration technique est simplifié au maximum. Les changements structurels deviennent une alternative, apportant la même flexibilité que dans une implémentation tout à fait nouvelle. La réplication sélective des données dans le nouveau système S/4HANA veille à ce que toutes les données nécessaires restent disponibles, sans temps d’arrêt prolongé », explique M. Folker. « Nous prévoyons également des délais plus courts pour certains projets, ce qui permet de réduire les interruptions pour d’autres activités d’entreprise critiques. »

Bâtir un scénario idéal

En s’associant avec delaware, SNP accroît de façon significative la couverture de sa plateforme de transformation des données dans le Benelux et en France, où de nombreuses grandes entreprises sont de plus en plus contraintes de migrer vers SAP S/4HANA. Thilo Nagler, directeur général et vice-président des ventes CEU à SNP, déclare : « Nous nous réjouissons de cette nouvelle coopération. En tant qu’expert reconnu dans le segment de marché des moyennes entreprises, entretenant des relations privilégiées avec ses clients et ayant des objectifs de croissance ambitieux, delaware est un partenaire tout à fait prometteur pour nous. Ensemble, nous voulons nous positionner avec force sur le marché des technologies de l’information et des transformations commerciales, en particulier en Belgique et en France, mais grâce aux activités internationales de delaware et de SNP nous pouvons également de regarder au-delà de la seule dimension régionale et de servir des clients dans le monde entier. »

Pour delaware, l’accord permet d’élargir la gamme des possibilités de migration que ses experts peuvent offrir aux entreprises de toutes formes et de toutes tailles dans le but de trouver le scénario idéal pour chaque cas de figure.