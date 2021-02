Social Builder, entreprise sociale experte dans la formation des femmes, lance une nouvelle version d’Adabot, un outil d’orientation gratuit pour les femmes qui souhaitent découvrir les métiers du numérique.

Avec la transformation digitale des entreprises, de nouveaux métiers font leur apparition : 85% des emplois de 2030 n’existent pas encore aujourd’hui !

Le numérique crée des nouveaux besoins, des nouveaux métiers où les femmes ne représentent encore actuellement que 27,5% des emplois. Si elles se dirigent peu vers ces métiers, c’est souvent par méconnaissance de ces professions qui évoquent souvent l’informatique, le développeur ou le community management. On pense rarement à des métiers tels que product owner, consultante CRM, UX designer ou data analyst qui sont pourtant des métiers en plein essor et $accessibles !

C’est en partant de ce constat que Social Builder a conçu et lancé Adabot en 2018 – un coach digital – pour faire découvrir les métiers du numérique et donner envie aux femmes de s’y orienter ou réorienter. Le nom du bot fait évidemment référence à Ada Lovelace, considérée comme l’auteure du premier programme informatique au monde, qu’elle avait composé pour la machine analytique de Charles Babbage.

Parmi les nouveautés de cette nouvelle version, un quizz d’orientation pour trouver – grâce à un algorithme qui vous oriente parmi plus de 6 familles de métiers et 40 métiers de la Tech – vers quoi vous diriger mais également un accès privilégié à plus de 400 formations, souvent gratuites.

Enfin, Adabot donne accès à une plateforme de mentorat unique qui permet de tester son projet professionnel et de trouver sa voie en échangeant avec un professionnel du secteur.