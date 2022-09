L’éditeur Ascensio System SIA présente la dernière version de la suite open-source ONLYOFFICE est désormais disponible avec de multiples améliorations : une installation facile des plugins, une visionneuse, des formulaires améliorés, des feuilles de calcul OLE, de nouvelles langues, des raccourcis clavier et d’autres fonctionnalités.

Des nouveautés pour les Plugins

L’installation d’un plugin n’a jamais été aussi simple. Avec le tout nouveau gestionnaire de plugins, il est possible d’explorer tous les plugins disponibles et d’installer ou supprimer n’importe quel plugin en un seul clic.

Visionneuse

Lorsque l’on ouvre un document en mode affichage, il est possible de voir les modifications apportées par d’autres utilisateurs qui collaborent en temps réel.

Travail amélioré avec les polices

La mise à jour apporte la prise en charge des ligatures. Cela permet de fusionner plusieurs symboles en un seul et de prendre en charge de nouvelles langues, par exemple, le bengali et le cinghalais ,et d’offrir une expérience de lecture plus harmonieuse. Parmi les écritures prises en charge figure désormais le système d’écriture N’Ko, qui appartient aux langues RTL (langues de droite à gauche).

Nouveaux champs et paramètres de formulaire

Il est possible d’utiliser de nouveaux champs pour créer des formulaires plus facilement et plus rapidement : adresse e-mail, numéro de téléphone et champ complexe qui permettent de composer les champs personnalisés désirés. Dans les champs de texte, il est possible d’autoriser l’utilisation de symboles spécifiques et de définir le format requis. En outre, le paramètre Tag nouvellement ajouté permet aux utilisateurs qui travaillent avec des champs en mode automatique de simplifier la création de formulaires.

Feuilles de calcul OLE

Insérer et modifier des feuilles de calcul en tant qu’objets OLE incorporés dans des documents texte, des feuilles et des diapositives est désormais possible. C’est un nouveau moyen de partager des statistiques dans des rapports annuels, par exemple.

Améliorations de la convivialité

Un travail sur l’interface pour une expérience utilisateur plus confortable a été réalisé :

– Boutons Couper et Sélectionner ajoutés à l’onglet Accueil ;

– Mise à jour de l’onglet Affichage avec les paramètres de l’éditeur ;

– Panneau supplémentaire pour les boutons lors de la réduction de la largeur du navigateur ;

– Boutons séparés pour le partage de documents et la liste des co-auteurs.

Nouveau thème d’interface et langues

Il a été ajouté une variante du mode sombre – Contraste sombre – pour rendre encore plus rapide et plus facile le travail avec des documents dans des environnements sombres. En outre, les éditeurs passent automatiquement en mode sombre ou clair en fonction du thème utilisé dans le système. Ont aussi été ajoutées de nouvelles langues d’interface : portugais (Portugal), chinois (traditionnel, Taïwan), basque, malais et arménien.

Outil de Recherche mis à jour

Trouver une information dans un document en utilisant la nouvelle barre de recherche devient une formalité. Il est possible de définir des options de recherche détaillées et de naviguer entre les résultats.

Raccourcis clavier pour un Collage spécial

De nouveaux raccourcis clavier permettent des options de collage spéciales dans chacun des trois éditeurs. Il est par exemple possible de coller des formules et du texte sans mise en forme, ou inversement de conserver la mise en forme d’origine.

Autres améliorations

Utilisation d’images personnalisées sous forme de puces dans des listes, des feuilles et des diapositives.

Paramètres avancés intuitifs avec l’option ajoutée pour activer/désactiver la navigation à l’aide du clavier.

Suppression des en-têtes et pieds de page du menu de la barre d’outils (dans l’éditeur de documents).

Prise en charge des présentations PPSX pour la visualisation.

Liens utiles

Site officiel — https://www.onlyoffice.com/fr/

Code source de ONLYOFFICE Docs — https://github.com/ONLYOFFICE/DocumentServer

Code source des applications de bureau — https://github.com/ONLYOFFICE/DesktopEditors