Ringover, éditeur français de solutions CCaS, fait évoluer son équipe de direction en recrutant Stéphane Boudara. Cette arrivée s’inscrit dans un contexte de forte croissance pour l’entreprise qui connait un développement soutenu en France comme à l’international.

Stéphane Boudara est en charge de faire évoluer la gouvernance de l’équipe Care pour offrir toujours plus de qualité de service aux clients. Il devra notamment structurer et organiser les équipes ( Support, Service client, Portabilité et CSM) en France et à l’international, augmenter la satisfaction des clients et plus globalement accompagner l’éditeur dans son développement. Il joue donc un rôle clé dans l’entreprise et travaille en proximité avec l’ensemble des membres de l’équipe de direction.

Pour mener à bien sa mission, Stéphane Boudara peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise auprès de structures de référence à l’image de Groupe Georges 5, EDS GFS, Sophos, OpenTrust, Enablon, Kyriba France et Probance où il était dernièrement Directeur des opérations. À l’occasion de ces différentes expériences, il a occupé de nombreux postes de management et a mis en œuvre des actions de grande ampleur pour renforcer la satisfaction des clients et la qualité des services support.

Stéphane Boudara, Chief Customer Officer de Ringover « Je suis heureux de rejoindre Ringover qui porte un projet passionnant et nourrit de grandes ambitions à l’échelle mondiale. Sa position unique sur le marché du CCaS, la qualité de ses solutions et de ses équipes m’ont tout de suite conquis. Nous bénéficions de l’ensemble des ressources indispensables pour devenir la référence de notre secteur et pour offrir une expérience et une qualité de service uniques à nos clients. »